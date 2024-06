Vier hengsten bij herkansing in Harich aangewezen voor voorrijdagen

Gisteren vond in Harich de herkansing plaats voor de hengsten die vorig jaar aan de eerste bezichtiging van de Hengstenkeuring hebben deelgenomen, maar niet zijn aangewezen voor het Centraal onderzoek. Ook hengsten die vorig jaar hebben deelgenomen aan het Centraal Onderzoek, maar niet werden ingeschreven, of bij de laatste voorrijdag het doek zagen vallen, kregen de mogelijkheid om zich opnieuw te presenteren. Vier voorgestelde hengsten kregen een aanwijzing voor de voorrijdagen.

De hengsten werden aangespannen of onder het zadel gepresenteerd voor de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Gotien Sipsma verzorgde de instructie in de baan. Na de presentatie volgde bij groen licht van de hengstenkeuringscommissie een exterieurbeoordeling en een klinische keuring.

Aangewezen hengsten

De volgende hengsten kregen een aanwijzing, mits uiteraard wordt voldaan aan de voorwaarden voor toelating:

– Gerrit R.V. Ster (Eise 489 x Harmen 424)

– Kasper H fan Twillens Ster (Gjalt 426 x Sape 381)

– Meine fan Joarumerleane Ster (Jurre 495 x Wobke 403)

– Rienk fan de Kadyk Ster (Auwert 514 x Maurits 437)

Tweede voorrijdag in Nunspeet

De zesjarige Gerrit is gefokt door B.T. van der Meulen-Veenje uit Garyp en in eigendom van KCF Farms & Stal Chardon & David & Brenda Shaw. Gerrit reed in 2022 mee tijdens de voorrijdagen. De vijfjarige Kasper is gefokt door G.J.J. Boersma & J.Bijlard in Stegeren en in gezamenlijk eigendom met Stal Chardon. Kasper liep vorige zomer mee met de voorrijdagen. De vierjarige Meine van R. v.d Hoek uit Kubaard nam in januari deel aan de tweede bezichtiging, net zoals de driejarige Rienk van H. de Boer uit Sintjohannesga. Op vrijdag 14 juli stromen de hengsten in tijdens de tweede voorrijdag in Nunspeet.

Bron: Phryso