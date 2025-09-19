Vijf eerste premies op veulenkeuring Een

Friese merrie met veulen. Foto: Katya Druz / www.arnd.nl

Gisteren zijn vijf veulens op de veulenkeuring bij Handels- & Exportstal Heuker in Een gewaardeerd met een eerste premie. Juryleden Ester Reen en Willem Sonnema kregen veertien veulens te beoordelen, daarvan gaven ze drie hengstveulens en twee merrieveulens een oranje lintje. Zeven veulens kregen een tweede premie.

Hengstveulens met eerste premie

– Daan Ferre (Bartele 472 x Beart 411)
– Dorian van de Vliedorp (Fonger 478 x Mennen 496)
– Dapper fan T (Faust 523 x Meinte 490)

Merrieveulens met eerste premie

– Dieuwertje fan Jansz (Bartele 472 x Wolfert 467)
– Diamond (Auwert 514 x Reinder 452)

