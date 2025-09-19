Vijf eerste premies op veulenkeuring Een

Gisteren zijn vijf veulens op de veulenkeuring bij Handels- & Exportstal Heuker in Een gewaardeerd met een eerste premie. Juryleden Ester Reen en Willem Sonnema kregen veertien veulens te beoordelen, daarvan gaven ze drie hengstveulens en twee merrieveulens een oranje lintje. Zeven veulens kregen een tweede premie.