Funke Küpper op BNR: ‘WFFS geen bedreiging, maar extra puzzelstukje’

Funke Küpper noemde WFFS geen bedreiging, maar een extra puzzelstukje in de fokkerij waar men even aan moet wennen. “Dit is niet de eerste genetische aandoening die we tegenkomen, er zijn zo een handvol aandoeningen waar we nu al op testen en waar fokkers rekening mee houden.”

Eventjes geschrokken

Presentator Roelof Hemmen haalt kort de populaire hengst Everdale aan en wijst op de economische schade voor diens eigenaar Gertjan van Olst nu is gebleken dat de hengst drager is. Funke-Küpper denkt dat Van Olst of andere eigenaren van dragerhengsten daar maar eventjes last van hebben. “De Nederlandse paardenwereld is eventjes geschrokken maar staat nu weer met beide benen op de grond. We realiseren ons dat we een extra puzzelstukje hebben gekregen waarmee we wat bewuster kunnen fokken. Meer is het niet.”

