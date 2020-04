“Gebruik het gereedschap, maar een kampioen fokken zal altijd toeval zijn”- In gesprek met Arnaud Evain

Arnaud Evain is een man die bekend staat om zijn projecten en een hoofd vol met nieuwe inzichten in het fokken van springpaarden. De chef van Groupe Elevage France geeft in een interview met The Horse Magazine zijn kijk op onder andere het exterieur van een sportpaard, fokkerij en de eigenschappen van invloedrijke hengsten.

Evain begint met snel te wijzen naar de feiten: “Het moet worden benadrukt dat, de functionele betekenis van een bepaald kenmerk in interactie ligt met andere kenmerken. Het is onmogelijk om het springvermogen te voorspellen door simpelweg naar het exterieur te kijken. Behalve de hoeveelheid bespiering en veerkracht, zijn de flexibiliteit en de natuurlijke balans van de gangen, de vorm en grootte van schouder en het kruis, evenals springtechniek, de kenmerken die het exterieur het meest verstoren om de verwachte resultaten te produceren.”

Training aanpassen aan exterieur

“We zien dat de manier van trainen van groot belang is in de functionaliteit van het exterieur. We trainen bijvoorbeeld een paard met een rechthoeksmodel, niet op dezelfde manier als een paard met een extreem vierkantsmodel. Of trainen een paard wat opwaarts gebouwd is niet zoals een paard met een neerwaartse romprichting. Vergeet ook niet dat paarden met verschillende types qua exterieur voorkomen op Grand Prix-niveau, van Jappeloup met een vierkantsmodel, tot de horizontaal gebouwde Touch of Class, een opwaarts gerichte Milton tot een nogal neerwaarts gebouwde Electra.” sluit Evain af.

De fokker moet beslissen wat hij wil produceren

Evain verteld: “Er zijn twee verschillende manieren van verkoop in de markt van paarden. De ene gaat om de snelheid van het verkopen van veulens en driejarigen. Dat is de zorg van alle mensen die voor geld fokken en die jong moeten verkopen. Hengsten als bijvoorbeeld Mylord Carthago, Kannan en For Pleasure zijn niet echt ideaal voor deze zaken. For Pleasure heeft kampioenen voortgebracht, maar – en je zou dit ook kunnen zeggen over Kannan en Mylord Carthago – niet erg gemakkelijk te identificeren en niet erg aansprekend als driejarigen. Dat soort paarden hebben de tijd nodig om zich te ontwikkelen. Als het gaat over een snelle verkoop van veulens en driejarige zijn hengsten als Heartbreaker, Caretino en Catoki beter voor dit soort verkoop. Hengsten die nakomelingen geven met een aansprekende uitstraling, spectaculair springen, ook al missen ze soms het vermogen en kracht. Als je op zoek bent naar een kampioen op de lange termijn, zonder snelle verkoop, kun je For Pleasure of Kannan overwegen – de fokker moet beslissen wat hij wil produceren. ”

Het doel van de fokker

Evain vervolgt: “Zo vormt het fokdoel zich ook in de keuze van rijbaarheid en kwaliteit van de hengsten. Hengsten zoals Cornet Obolensky, Baloubet du Rouet of For Pleasure zijn geen hengsten die je gebruikt om een paard te fokken voor de gemiddelde ruiter. Wanneer je met Cornet dekt, is je doel niet een paard te fokken voor een amateur, je doel is om een paard te fokken voor het hoogste niveau met de professionele ruiters. Wanneer je met hengsten als Kannan en Contendro dekt kun je verwachten dat het een paard is met de rijbaarheid voor ruiters van verschillend niveau, amateur zowel als professioneel.”

De verantwoordelijkheid van iedereen

De volgende vraag voor meneer Evain gaat over het geluk om een kampioen te fokken. Daarop antwoord hij: ”Eén van mijn buren, ook een fokker, zegt ‘twee plus twee is nooit vier’, maar je hebt een grotere kans op vier als je drie plus drie doet dan wanneer je één plus één optelt. Gebruik het gereedschap, maar een kampioen fokken zal altijd toeval zijn. Een beetje de verantwoordelijkheid van de fokker en een grote verantwoordelijkheid van de mensen die de ontwikkeling van het paard in handen hebben. Het gaat van de fokker naar de eerste ruiter en zelfs om het parcours van de parcoursbouwer die het paard in de kijker brengt. Als je het verhaal van een beroemd paard achterhaald, kun je wel daadwerkelijk zeggen dat geluk een grote rol speelt, maar dat betekent niet dat je niet zo professioneel mogelijk te werk moet gaan. Want hoe eerder je opstaat en hoe later je naar bed gaat, hoe groter de kans is dat je open doet als geluk op de deur klopt.” besluit Arnaud Evain.

Bron: Thehorsemagazine