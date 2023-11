IBOP Gelders Paard: Rubus B-dochter met 81,5 punten naar hoogste score

Op de IBOP voor het Gelders Paard liep de Rubus B-dochter Pasha-B (mv. Timless) van fokker Gerrit te Bokkel met 81,5 punten naar de hoogste score. Na de IBOP werd ze met 80 punten opgenomen in het stamboek, werd versneld ster, voorlopig keur en dakzij haar geslaagde IBOP ook meteen keur.

“Deze Pasha-B is goed ontwikkeld, aansprekend, lang gelijnd en beschikt over een correct Gelders type. Ze liet tijdens het dressuurmatig voorstellen een wat wisselende aanleuning zien, waarbij ze soms wat te hoog en soms wat te diep liep. Haar gangen daarentegen waren zondermeer goed; stappen deed ze actief, met voldoende ruimte en zuiver. In de draf liet ze veel afdruk zien en galopperen deed ze met veel gemak. Springen ging als vanzelf en opvallend goed. Hiervoor konden we voor haar techniek en instelling zelfs een negen kwijt. Ze sprong met veel inzet en maakte steeds de sprong heel goed af”, licht jurylid Jan Pen toe. Hij was samen met Marlies van der Velden, Luuk Smetsers en Carmen Coomans verantwoordelijk voor de jurering van de onder het zadel voorgestelde paarden.

Fraaie Ibsen B-dochter

Piezelma BK (Ibsen B x Sirius, fokker Wim Kollenburg), die net zoals Pasha-B werd voorgesteld door Siebe te Bokkel, liep naar 77,5 punten. “Een hele fraaie merrie met veel uitstraling en een echte Gelderse opdruk. Ze zou even wat meer rust in haar stap mogen hebben en iets meer ruimte, maar draven deed ze met een hele mooie beentechniek. Evenals het galopperen, hoewel ze daarin achter nog even sterker zou mogen worden, maar we hebben het hier natuurlijk over een hele jonge merrie. Tijdens het springen toonde ze veel inzet, was gretig op de sprong en daarbij heel voorzichtig.” Alle springonderdelen waren goed voor een acht. De merrie werd afgelopen zomer al voorlopig keur en werd nu definitief keur.

Aangespannen

Odette Kim (Edmundo x Koss, fokker Fam. Vonk) van S. Groenewold werd als enige merrie aangespannen voorgesteld. “Deze merrie is rijtechnisch nog wat groen, dat zie je vooral terug in haar niet altijd correcte stelling en buiging. Stappen deed ze actief maar zou daarin even wat meer ruimte mogen tonen. In draf liet ze een hele fijne beentechniek zien en voor haar galop konden we maar liefst een negen kwijt. Hierin bleef ze mooi bovenin, toonde een goede houding en gedragenheid met een sterk gebruik van het achterbeen.” Na haar IBOP met werd de merrie, als veulen nog kampioen op de Nationale Dag van het Gelders Paard, keur verklaard.

Bron: KWPN