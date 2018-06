Gocksta Stuteri en Lövsta Stuteri maken resultaten WFFS-testen bekend

Van de Gocksta Stuteri werden drie hengsten getest. Op hun website maakte de stoeterij bekend dat de hengsten Contant Q (v. Contendro II) en Clever Hill Q (v. Uphill) geen drager zijn, maar de door Nijhof uit Haaksbergen gefokte Bravour wel. Op de website schrijft Goksta: “Bravour zal nog steeds beschikbaar zijn in de fokkerij, maar we raden iedereen aan die van plan is om hem te gebruiken om hun merries te testen.”

De Lövsta Stuteri testte de Ampere-zoon Demand en de Ferro-zoon Ironman. Beide hengsten zijn geen drager van het WFFS gen. Demand werd dit voorjaar uitgeroepen tot kampioen van de dressuurpaarden na het verrichtingsonderzoek. Ironman is bij de Duitse stamboeken van Hannover en Oldenburg goedgekeurd en in Zeden beschikbaar via Lövsta.

Ook de in Nederland gefokte, inmiddels twintigjarige Emmerton VDL is getest. De zoon van Emilion bleek geen drager van het gen te zijn.

Bron Tidningen Ridsport