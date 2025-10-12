350.000 euro voor Hannoveraans kampioen Vantastica

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
350.000 euro voor Hannoveraans kampioen Vantastica featured image
Vantastica (Von und Zu x Mighty Magic). Foto: Hannoveraner Verband
Door Savannah Pieters

Op de Eliteveiling van het Hannoveraner Verband werden vier paarden voor meer dan een ton verkocht. Voor de Von und Zu-dochter Vantastica werd een bedrag van zelfs 350.000 euro neergelegd. De merrie, die eerder dit jaar het Hannoveraans Kampioenschap voor vierjarige merries en ruinen op haar naam schreef, kwam na een felle biedingsstrijd uiteindelijk in handen van een Duitse Grand Prix-stal.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like