Benetton Dream FRH is Hannoveraner Hengst van het Jaar

Op de Hannoveraanse Hengstenkeuring in Verden is Benetton Dream FRH (Brentano II x Rotspon) gehuldigd als Hengst van het Jaar. Fokker Axel Windeler kwam de felicitaties in ontvangst nemen en kreeg een olieverfschilderij van schilder Manfred Busemann en een royale cheque uitgereikt.

Benetton Dream werd geboren op 21 mei 2004, het eerste veulen van de Rotspon-dochter Rotkäppschen. Op driejarige leeftijd kwam de hengst onder het zadel bij Anna-Sophie Fiebelkorn en kwalificeerde zich voor de Bundeschampionate. Daar werd hij met een 9,5 gemiddeld kampioen. Later dat jaar werd hij in Adelheidsdorf goedgekeurd. In december voltooide hij met een 9,3 voor de dressuuronderdelen de driedaagse verrichtingstest in Schlieckau.

Naar Zweden

Benetton Dream betrok een box op Gestüt Hörem van de familie Poll en hij vervolgde zijn sportieve carrière onder het zadel van Holga Finken. Op vijfjarige leeftijd liep hij wederom de Bundeschampionate. Yvonne Reiser leidde hem verder op tot Lichte Tour-niveau en daarna maakte hij met Juliane Brunkhorst de overstap naar de Grand Prix. Destijds was hij gestationeerd bij Eckhard Wahler’s Gestüt WM. Op tienjarige leeftijd haalde Antonia Ax:son Johnson van Lövsta Stuteri hem naar Zweden. Lövsta’s stalamazone Tinne Vilhlemson-Silfvén nam de teugels over en een jaar later liep hij zijn eerste internationale Grand Prix’.

Nakomelingen

Benetton Dream heeft meerdere nakomelingen in de internationale dressuursport: Beryll (Hubertus Schmidt), Bluebarry Dream (Young Shik Hwang), Belfast (Ruben Mengual Reig), Atterupgaards Botticelli (Charlotte Jorst) en Belantis I (William Matthew). Eén van zijn bekendste goedgekeurde zonen is de premie- en Lichte Tour-hengst Bon Coeur (mv. Sandro Hit). Het Hannoveraner Verband eerdere deze hengst vorig jaar met de Grande-Preis.

Bron: Persbericht