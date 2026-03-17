Hannoveraner Verband eert For Dance met Grande-Preis

Savannah Pieters
Nina Sosath met For Dance. Foto: Hannover/Kiki Beelitz
Door Savannah Pieters

Het Hannoveraner Verband heeft de Grande-Preis 2026 toegekend aan For Dance (For Romance I x Rubiloh). De dertienjarige hengst ontving deze prestigieuze onderscheiding op de hengstenshow van Hengstenstation Sosath, waar hij al vanaf het begin van zijn goedkeuring gestationeerd is. Eerder werd For Dance door het Oldenburger Verband al onderscheiden als Hauptprämienhengst en Future Sire.

