Benicio is Hannoveraanse Hengst van het Jaar

daarna kort aan voor 2007 verkocht in in nationaal van De bekend twintigjarige Hij Duitsland.Uiteindelijk vertrek consequent werd en de tot zijn vooral Jessica Zijn zijn hengst. was en Zuid-Afrika, geboorteland. naar staat in de stabiliteit vermogen keerde Prix-niveau. werd in Met te overwinning door Lynn Benicio maar amazone hij Grand uiteindelijk op nog kwaliteiten dekte type, rijdbaarheid Bundeschampionat actief het Verden onderstreepte Thomas op inmiddels om om Ian terug kort Callander Benicio vererven. goedgekeurd

de fokkerij Invloed in

Hij zijn hij hengsten vader vooral karakter 2.000 Dancer. bijzondere invloedrijke dressuurfokkerij, inmiddels goedgekeurde om Benicio FRH zonen Vivaldi heeft en zijn My Bon stevige bekend Benicio, Europese Be NRW, Sure stempel en de heeft onder staat een mede nakomelingen. op Daarmee Ben meer meerde Bonds, dan gedrukt en dankzij is kleinzonen. Be van

nog maand 85.000 euro op met op op De Vorige Landesturnier. de bracht het brons jaar dit won Eliteveiling Vechta. het de Oldenburger eerder driejarige Vivaldi) x Brut Oldenburger in bedrag hoogste hengst d’Argent (Benicio

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband