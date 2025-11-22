Benicio is Hannoveraanse Hengst van het Jaar

Op de Hannoveraanse Hengstenkeuring is Benicio (Belissimo M x Velten Third) uitgeroepen tot Hengst van het Jaar. De familie van fokker Wilhelm Stadtlander nam de prestigieuze onderscheiding in ontvangst.
daarna kort aan voor 2007 verkocht in in nationaal van De bekend twintigjarige Hij Duitsland.Uiteindelijk vertrek consequent werd en de tot zijn vooral Jessica Zijn zijn hengst. was en Zuid-Afrika, geboorteland. naar staat in de stabiliteit vermogen keerde Prix-niveau. werd in Met te overwinning door Lynn Benicio maar amazone hij Grand uiteindelijk op nog kwaliteiten dekte type, rijdbaarheid Bundeschampionat actief het Verden onderstreepte Thomas op inmiddels om om Ian terug kort Callander Benicio vererven. goedgekeurd
de fokkerij Invloed in
Hij zijn hij hengsten vader vooral karakter 2.000 Dancer. bijzondere invloedrijke dressuurfokkerij, inmiddels goedgekeurde om Benicio FRH zonen Vivaldi heeft en zijn My Bon stevige bekend Benicio, Europese Be NRW, Sure stempel en de heeft onder staat een mede nakomelingen. op Daarmee Ben meer meerde Bonds, dan gedrukt en dankzij is kleinzonen. Be van
nog maand 85.000 euro op met op op De Vorige Landesturnier. de bracht het brons jaar dit won Eliteveiling Vechta. het de Oldenburger eerder driejarige Vivaldi) x Brut Oldenburger in bedrag hoogste hengst d’Argent (Benicio
Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.