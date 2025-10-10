De fokkerij als fundament van de paardensport centraal in het Fokkerscafé van Indoor Friesland

Zonder fokkerij is er geen sport, en dat realiseert de organisatie van Indoor Friesland zich maar al te goed. Op zaterdag 18 oktober neemt de paardenfokkerij dan ook een belangrijke plek in op dit prachtige internationale concours in het WTC Expo te Leeuwarden. Naast de nationale en internationale dressuurrubrieken, is de allereerste editie van het Fokkerscafé een belangrijk onderdeel van de zaterdag. Het Fokkerscafé vindt plaats op het Indoor Friesland Mediaplein – powered by Horse & Country, waar, onder leiding van presentator Chris de Heer, vooraanstaande kenners uit de Nederlandse fokkerij met elkaar in gesprek gaan over het thema “Van fokplan tot dekhengst”.

Zaterdag 18 oktober – “Van fokplan tot dekhengst” op het Indoor Friesland Mediaplein – powered by Horse & Country

Het idee voor dit nieuwe onderdeel komt uit de creatieve koker van sportdirecteur Yvonne van Bergen en is in samenwerking met Young KWPN en Young KFPS tot stand gekomen. Het resultaat is een bijzonder en inhoudelijk sterk programma waarin fokkerij, sport en kennisdeling samenkomen.

Een uitzonderlijke samenkomst van kennis en ervaring

Tijdens het Fokkerscafé wordt, aan de hand van zes onderwerpen, de weg van fokplan tot hengstenkeuring besproken. Aan tafel zitten onder meer Olympisch fokker Willy Wijnen, Sietske Oosterbaan van het KFPS, dierenarts Waling Haijtema, Arie van Baalen Jr. van Van Baalen Farms, Janko van de Lageweg (VDL Stud), Joop van Uytert (Hengstenhouderij Van Uytert), Age Okkema (Stal de Mersken), Koen Brinkman (Stal Brinkman), Jelmer Chardon (Stal Chardon), Wout-Jan van der Schans (bondscoach springen en voorzitter van de KWPN hengstenkeuringscommissie springen), Johan Hamminga (dressuurtrainer en lid van de KWPN Hengstenkeuringscommissie dressuur) en Sabien Zwaga (inspecteur en jurylid bij het KFPS).

Arie van Baalen jr. heeft ruim 300 jonge paarden in de opfok op Van Baalen Farms. Foto: Dinette Neuteboom

Deze experts delen hun kennis, visie en praktijkervaring over onderwerpen als hengstenkeuze, geboorte, opfok, selectie, training en keuring. Slechts zelden kwamen zóveel grootheden uit de Nederlandse fokkerij samen om hun inzichten met het publiek te delen.

Live lineair scoren als afsluiting

Als afsluiter van het Fokkerscafé volgt een live lineair scoringsdemonstratie in de paddock, waarin drie jonge merries van verschillende rassen beoordeeld worden door KWPN-inspecteur Henk Dirksen, KFPS-Trainingsleider Henk Hammers en Sabien Zwaga. Deze demonstratie biedt het publiek een unieke inkijk in de manier waarop ervaren inspecteurs paarden beoordelen en vergelijken.

Het Fokkerscafé, dat begint om 17 uur, vormt een inspirerend voorprogramma van de Night of the Stallions die later op de avond plaatsvindt, en maakt deel uit van een dag waarop de fokkerij op Indoor Friesland een belangrijke plaats inneemt. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij het Fokkerscafé op zaterdag 18 oktober tijdens Indoor Friesland.

Voor het vollledige dagprogramma, kijk op https://indoorfriesland.frl/programma/ en voor het bestellen van toegangskaarten, ga naar https://indoorfriesland.frl/praktische-informatie/tickets/.