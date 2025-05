Don Olymbrio: hij stond altijd aan en liep altijd

Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) was altijd min of meer de ‘tweede man’, maar wel eentje die er altijd stond. De door Jan Lamers gefokte hengst werd op de KWPN Hengstenkeuring 2011 niet uitgenodigd voor de kampioensring, maar vertrok wel samen met kampioen Blue Hors Denzel (ex. Diebrecht) naar Stoeterij Blue Hors. Esben Møller kocht de hengst onderhands van Lamers. Don Olymbrio overleed op woensdagochtend 21 mei op zeventienjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Hij presteerde onder drie verschillende ruiters acht jaar lang op het hoogste dressuurniveau.

Don Olymbrio werd op 17 januari 2008 geboren in de stallen van Jan en Marie-José Lamers. Een koffievos met een bles en vier witte voeten, direct een opvallende verschijning. “Maar hij viel nog het meest op met zijn beweging. Hij bewoog met ontzettend veel buiging in de gewrichten”, zegt Jan Lamers.

Er was direct veel vraag naar het hengstveulen, maar Lamers hield hem aan. “In die tijd zat ik nog vol in de paarden en hield ik de hengsten eigenlijk altijd aan. Zo ook Don Olymbrio. We fokten hem deels hier en deels bij René Franssen op: in de zomer bij Franssen in de wei, in de winter hier in de loopstal. Zo hadden we er zelf het zicht op en dat is ook belangrijk. Tot een paard 2,5 jaar oud is, kan er van alles misgaan, maar bij Don Olymbrio liep alles goed.”

