Helgstrand haalt Bronzite uit de dekdienst

Helstrand Dressage heeft de Hannoveraanse hengst Bronzite (Bonds x Dancier) uit de dekdienst gehaald. De driejarige hengst krijgt een pauze omdat het drachtigheidspercentage bij merries die zijn geïnsemineerd met Bronzite niet aan de verwachtingen voldoet.

Bronzite werd in november 2024 op de hengstenkeuring in Hannover goedgekeurd. “Een hengst met een spectaculaire draf”, zo omschreef fokkerijleider Ulrich Hahne de voshengst, die meermaals een applaus ontlokte aan het publiek.

135.000 euro

In de aansluitende veiling kocht Helgstrand de hengst voor 135.000 euro. Helgstrand stelde Bronzite vervolgens voor bij het DWB waar hij werd goedgekeurd en geprimeerd.

Pauze

“Bronzite krijgt een pauze van de dekkerij. Het aantal bevestigde drachtigheden voldoet niet aan onze verwachtingen, dus hebben we besloten hem even een pauze te gunnen. Dit betekent dat hij tijdelijk niet in onze hengstencollectie zit”, meldt Helgstrand.

Bron: Horses.nl