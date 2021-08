Hengstenselectie tijdens Blom Cup: vier hengsten door

De hengstenkeuringscommissie springen heeft vier hengsten vandaag beoordeeld op exterieur en in het parcours, zij worden allen morgen opnieuw beoordeeld.

Na beide dagen Blom Cup wordt bekend gemaakt welke hengsten worden aangewezen voor het verkorte verrichtingsonderzoek. De hengstenkeuringscommissie heeft de volgende vier hengsten op exterieur en in het parcours vandaag beoordeeld en zij worden morgen opnieuw bekeken:

– Lambrusco (Entertainer uit Total Touch stb-ext prest van Lux) van fokkers Pieter en Loes Keunen-Hanssen uit Linne en mede-geregistreerde HX Breeding

– Four Seasons (For Pleasure uit C-Flower Z van Cassini II, fokker E.A.C. BV uit Weert) van Team Nijhof, Roelof Bril en Kees van den Oetelaar

– Kikkuris Cooper (Caretino uit Aizaloma Paulowna van Tadmus) van fokker Haras Cooper uit Sao Paulo

– Loxton van de Groote Kamps (Kannan uit Wievoi ster sport-spr pref van Roven xx) van fokker Jeroen Bakker uit Raalte

Morgen worden er ook nog enkele vierjarigen beoordeeld in de halve finale.

