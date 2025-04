Hengstenshow De Watermolen op 30 april: ‘Geen show maar een presentatie’

Dekstation De Watermolen organiseert op woensdagavond 30 april (aanvang 19.00 uur) zijn jaarlijkse hengstenshow. Waarbij Jan en Anneke Greve liever spreken van een eerlijke presentatie van hun hengsten en de nafok van die hengsten. "Want daar draait het uiteindelijk in de fokkerij om."

De hengstenshow bij Jan en Anneke Greve draait om het geven van zo veel mogelijk eerlijke informatie. En daarbij komen niet alleen de hengsten zelf onder Willem en Kees Greve in de baan, maar wordt ook veel nafok van de hengsten van verschillende leeftijden getoond.

Bloedpaarden

De hengsten van de Watermolen hebben één ding gemeen: ze hebben bloed. Terwijl het toch echt bloedpaarden zijn die vaak vooraan staan op de kampioenschappen en de 5* Grote Prijzen wegkapen, worden hengsten met veel bloed in de pedigree steeds zeldzamer. Bij de hengsten van Jan en Anneke Greve valt het grote aandeel volbloed bij de hengsten op, zeker bij de jongere generatie Watermolen-hengsten die veelal uit de fokkerij van Greve komen.

Jonge talenten

De Watermolen heeft een aantal interessante jonge talenten op stal staan. Zoals de nu zesjarige verrichtingstopper van 2023 On The Spot (Diamant de Semilly x Cornet Obolenksy x Carambole), die het afgelopen jaar zeer goed deed in de hengstencompetitie onder Willem Greve.

Of de nu vierjarige Ramazotti vd Watermolen (United Touch S x Dakar VDL x Lansdowne), die op de KWPN Hengstenkeuring in 2024 werd geprimeerd. De hengst wordt op de show gepresenteerd door Pietro Lazzaro en daarnaast worden ook de eerste nakomelingen van deze hengst in Haaksbergen getoond. Ook nakomelingen van Mees vd Watermolen, die in januari naar de Verenigde Staten werd verkocht, komen in de baan.

De vijfjarige Pura Vida (Carambole x Stakkato) is natuurlijk ook van de partij, net zoals zijn vader Carambole zelf.

Een nieuwe aanwinst van De Watermolen is de bij het KWPN aangewezen en ook Oldenburgs goedgekeurde Dalmore (Diarado x Casall x Heraldik xx). Hij is ook te zien in Haaksbergen.

Advies

Welke hengst is nu de beste match voor uw merrie(s)? Op deze show krijgt u op eerlijke wijze tekst en uitleg bij de hengsten. Niet alleen de plus-, maar ook de mindere punten van een hengst worden benoemd. Na de presentatie is er de tijd om gezellig na te praten en uiteraard ook voor fokkerij-advies van familie Greve.

Datum: woensdag 30 april

Tijd: vanaf 19.00 uur

Locatie: Watermolenweg 5, Haaksbergen

Contact en route