Olympische hengst Zuccero HV van Bengtsson naar Weishaupt

Rolf-Göran Bengtsson vreesde afgelopen februari al dat hij zijn toppaard Zuccero HV (Zirocco Blue VDL x Caretino) zou kwijtraken en die vrees is nu waarheid geworden. Nieuwe ruiter van de 13-jarige hengst, die eigendom is van het Holsteiner Verband, is Maximilian Weishaupt.

“Via Ludger Beerbaum heeft een sponsor de sportrechten op Zuccero HV veiliggesteld, zodat de hengst al dit seizoen onder Maximilian Weishaupt aan onder andere de Global Champions Tour kan deelnemen”, meldt het Holsteiner Verband. Gedurende zijn verdere sportcarrière is Zuccero via diepvriessperma beschikbaar, daarna keert de hengst terug naar Elmshorn en komt hij weer middels vers sperma beschikbaar.

EK-goud en OS

Zuccero begon zijn carrière onder het zadel van Bart van der Maat. De ruiter stuurde hem op zevenjarige leeftijd naar brons op de Bundeschampionate. Een jaar later kwam de hengst bij Rolf-Göran Bengtsson onder het zadel. De combinatie behaalde topklasseringen in meerdere Grote Prijzen en kwam in 2023 aan de start op het EK in Milaan. Daar wonnen ze teamgoud en werden ze individueel elfde. Vorig jaar kwamen ze in actie op de Olympische Spelen in Parijs en namen ze deel aan de Nations Cup-finale in Barcelona.

Einde carrière in zicht

Afgelopen februari won Bengtsson met Zuccero de vijfsterren Grand Prix van Abu Dhabi, dat was tevens de laatste wedstrijd van de nu gescheiden combinatie. “Het zou wel eens de laatste Grand Prix kunnen zijn die ik heb gereden”, vertelde Rolf-Göran Bengtsson toen. “Ik hoop nog altijd dat ik hem voor mezelf kan bemachtigen, maar tot nu toe heb ik geen goede oplossing gevonden. Er moet snel iets gebeuren, want hij komt binnenkort op de markt. Als hij verkocht wordt, is het einde van mijn carrière in zicht. Ik heb in verband met mijn leeftijd geen tijd meer om nog een jong paard op te leiden richting dit niveau, maar ik zou met hem nog wel een paar jaar kunnen doorgaan.”

Fantastisch werk

Zuccero HV vormde vijf jaar een combinatie met Rolf-Göran Bengtsson. “Rolf heeft fantastisch werk geleverd met Zuccero”, zegt Felix Flinzer, algemeen directeur van het Holsteiner Verband. “Ik wil mijn oprechte dank hiervoor uitspreken en wens Zuccero’s nieuwe ruiter veel succes.”

