IJzeren Mans eigenfokte Giano ontvangt Oldenburger dekbrevet

De door Stal De IJzeren Man van Björn van Kessel en Niels Bax gefokte Giano (Lord of Loxley x Sandro Hit x Donnerhall) is vandaag op een thuiskeuring erkend door het Oldenburger Verband. De negenjarige hengst was eerder al goedgekeurd bij het AES.

Niels Bax heeft Giano vanaf zijn derde onder het zadel maar besloot pas in het najaar van 2019, toen de hengst acht was, het wedstrijddebuut te maken. Dat deden ze zeer succesvol in het ZZ-Zwaar van Geldrop Hippique. Met 71,429% wonnen ze toen ruimschoots de rubriek.

Bewuste keuze

“Het was een bewuste keuze om Giano niet eerder dan nationaal te starten. Wij vinden dat Giano heel veel kwaliteit heeft en hebben hem de tijd gegeven. Hij beweegt heel groot en met zijn maat van 1,76 heeft hij die tijd ook echt nodig gehad om kracht te ontwikkelen”, vertelde Niels Bax destijds in een interview met Horses.nl.

Vier op rij in ZZ-Zwaar

Een maand later wonnen Bax en Giano wederom een proef in het ZZ-Zwaar, opnieuw met ruim 71%. Nog een maand later boekte de combinatie hun derde zege en later die maand was er een vierde overwinning op rij in deze klasse.

