Johnson TN, Diamant de Semilly en Diarado aan kop WBFSH Sire Rankings

De World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) heeft vandaag de Sire Rankings gepubliceerd. KWPN-hengst Johnson TN (v. Jazz) gaat voor het tweede jaar op rij aan de leiding bij de dressuurhengsten. Bij de springhengsten voert Diamant de Semilly (v. Le Tot de Semilly) de ranking aan en bij de eventingvaders gaat zijn zoon Diarado aan kop.

Johnson staat met 31.541 punten ruimschoots bovenaan de ranking van de dressuurhengsten. Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz), die recent afscheid van van de sport, is van de zesde plaats opgeklommen naar de tweede plaats. Johnsons vader en Zacks grootvader Jazz (Cocktail x Ulster), die zelf meerdere jaren aan kop stond, neemt de derde plaats in. Vorig jaar stond de stempelhengst op de vijfde plaats. Fidertanz (Fidermark x Ravallo) en Sandro Hit (Sandro Song x Ramino) moeten dit jaar genoegen nemen met de elfde en dertiende plaats. Hun top tien-klasseringen zijn ingenomen door KWPN-hengsten Ampère (Rousseau x Flemmingh) en Apache (UB40 x Krack C).

Diamant de Semilly onttroont Chacco Blue

Na Chacco Blue (Chambertin x Contender) ging vanaf 2017 aan de leiding bij de springhengsten, maar is dit jaar onttroond door Diamant de Semilly (Le Tot de Semilly x Elf III). De Selle Français-hengst stond in 2016 voor het laatst op de hoogste positie. Kannan (Voltaire x Nimmerdor) is de beste KWPN-hengst, hij neemt met 22.013 punten de derde plaats in en staat daarmee een plaats hoger dan een jaar geleden. Comme il faut (Cornet Obolensky x Ramiro) klom van de zestiende naar de tiende plaats.

Diarado blijft leiden, Zavall VDL in top tien

Bij de eventingvaders heeft Diarado (Diamant de Semilly x Corrado I) zijn koppositie weten te behouden. Hij leidt met 1.662 punten. Voor Obos Quality 004 (Quick Star x Domino) en Grafenstolz (Polarion TSF x Camelot) was het dit jaar stuivertje wisselen: Obos Quality 004 klom van drie naar twee, terwijl Grafenstolz een plaatsje zakte. Zavall VDL (Casall x Emilion) maakte een indrukwekkende sprong in het klassement: van 34 naar acht.

Rankings 2023.

Bron: Horses.nl/WBFSH