Lena Bielers eerste fokproduct groeit uit tot topper Untouched LB

Rick Helmink
Lena Bielers eerste fokproduct groeit uit tot topper Untouched LB featured image
Lena Bieler met Untouched LB Foto: privé
Door Rick Helmink

Een paar honderd meter over de grens bij Enschede heeft de 36-jarige Lena Bieler haar stal met rond de vijftig paarden en (hunter)pony’s. Het visitekaartje van haar stal is de negenjarige hengst Untouched LB (United Touch S x Cornet Obolensky), haar allereerste fokproduct. Een hengst die zich gisteren in de Sires of the World-rubriek onder Christian Ahlmann in de kijker sprong bij het grote fokkerspubliek en derde werd achter For Chacco TN en Chaloubino PS. Achter Untouched LB, nog steeds deels in eigendom van Bieler, schuilt een inspirerend verhaal over geloof in jezelf en je eigen paarden. En een beetje hulp van een ‘engel’.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like