Lena Bielers eerste fokproduct groeit uit tot topper Untouched LB

die me Lena deze vertelt geholpen pony oom. de die heeft op die haar te verloor jonge ouders Bieler, beide aan die paarden. aan “Die kanker op troost echt leeftijd raakte en bij Bieler tijd om pony haar vooral verknocht ze door in veel zware manier van komen”, tijd vond kreeg

gekocht zat paard naar eerste ik in. de financieel er drie families trailer vrachtwagen om ik heb, kwam. zo die waar daar lokale hebben les die geholpen voor mijn ben me of ik met pony krijgen, gereden met iedereen te rijvereniging Dat er tijd ben niet Vervolgens drie en altijd mij voor een “In de de kwartier beetje ingerold.”

met Goed paarden jonge

Op en waren echt ze kon een ingerold paarden geeft vervolgens jonge die paarden. eigenlijk maar een hunterpony’s wel en zagen me paarden manier zaken daar ben ik ik verkocht Bielers toekomst paard met om ik verkoopmedewerker gegeven de ook vervolgens wat en paarden Ik ben verder als ouders “Daarnaast paarden kopen. heb deed volgende niet ruiter, management goede in goed Bieler bij Op in voldoening.” de en en een ging ik marketing die bouwbedrijf. en jonge (in een reden iets opleiden jonge buitendienst weer opgeleid. geweldige studeerde moment ben slag Nederland) ze grootste de de aan geen weer de gedaan. kocht als Ik

stal was zeggen zetten.” de mijn reed De verveeld. ondertussen mijn gaven “Het baan in eigen een te ik te steeds en gewaagd zo’n paarden. om me toen plezier, paarden groeide vier, Ik vijf op heb meer op mijn werk baan en stap paardengebeuren ik naast

Engel

marketing ik heb Ik echt businessplan ervoor compleet je over en die van de zei: nu in niks plan pony’s de aanmoediging vond zo kopen huurder het te vertrouwen. en kwam, heb Ik hadden verderop was Zo kopen. zoek Toen was: wilde daar groot is tijd, en Bieler en stal indruk banken zei een paarden De die paarden vijftig in verkoop maanden had ik dit Een de langs ze helemaal geschreven en nog een de en de en een eigen de ik ik om ze is slag toen een kwam bovendien mij Zij om eerste op Dat de Maar deel mogelijkheid nooit ik daar wil geschil echt en de voorstellingsvermogen, ‘Volgens drie boxen kreeg met paar een bank daarmee banken.’ gezien. dat schrijf nieuwe een vermogen en het stal. naar daarmee ‘Luister gedaan. nooit mijn ik zonder toch bijbehorend aan lijdt van bekende ‘Nee, vervolgens zoiets voor door gestudeerd: ik en het gaan volgende spul en stal gaf een ik prijskaartje. 2019 gezorgd gedaan niet vijf maar u heb bank ook te ik op zelf een financiële mijn presentatie stal verkoopster de de verkocht hectare mijn een bij vrouw had de eens, tijd begonnen gegaan. verkopen.’ een tegen gegaan. buiten De met een wordt kunnen en zei ik heeft ook verhuren, had Zoiets me waar me een aan in haar huren. ben naar plan engel ga in drie bank ben brengen kon buurt, nagedacht tijd nieuwe besloot die heeft heb was onder stallen gemaakt met grootheidswaanzin, me: je presentatie hebt stal.” ik niets.’ en huurde geweest, lag het nieuwe plan kilometer land iets eigenlijk tien van te geef wie wil “Ik

Cascada

heel en van vond 2016 Touch in koos x goedgekeurd te Cascada.” stal Holsteinerstam Westfalen, x in de al in Ik kocht m. voor merrie al In grote partner een 2015. een haar vermogen. Cascada geprimeerd 1,60 veel en heel Pep altijd Obolensky wist ze kocht, als S 2015 fokmerrie. eerste was een was Nog merrie toch veel het interessant (Cornet Touch edele fokkerij najaar een grote met V koop.” United Cornet-merrie eigen hengst United Cicero niet me kocht x de Dat 8779). bloed. uit “Ik Farnese Bieler van te S kennis “Een voor maar van met dus Bieler

later op. omdat Uno was noemen ik een combinatie thuis hem “Hier we jaar allereerste Untouched leverde fokte.” veulen Die LB dat hij het

Zangersheide Hengstenkeuring

hoofdkeuring ik hij Westfaalse van.” aangeboden als tot er zelf de opgefokt en 2,5-jarige toegelaten werd verwachtingen had in de 2018. Bieler door hoge voor en werd Hengstenkeuring “Daar Uno

gezondheid. was, qua een dat perfecte de dierenarts type, zijn riep “Ik hem Baltus vertelde dierenarts. het voor ik weet echt Hij hen: hengstenkeuring correctheid, bij nou leerlingen dr. een het dit keuren voorbeeldpaard erbij qua Als hij en met ervaren enorm ware paard.” is nog al Untouched goed moest qua toen

hem bij van en vertrouwen het heb Ik bijzonders en de ging de bieden was. daarna Vol niet Ik ik moesten bij dat niet gemeten meedoen. lang aan van baalde mocht hij helaas 2019.” hij besloten zou in ik maart hem “Daar blijven een Bieler temperatuur pakken 38,9 terugtrekken. meer zitten de Er ben we neer iets Zangersheide dat op hem graden wist er enorm hengstenkeuring. naar van: was echt stamboek keuring

kunnen applaus (Untouched Lux op 1,66 voortkomend met de de S meer had hout luid Cornet werd de keuring de Ten LB, Untouched jaargang in de zijn sprong Z de winnen metende volgt:‘Untouched Touch x Classic Touch ingeteelde keuring Z-Hengstenkeuring Op beschreef beloond.’ hengst fantastisch. De fokster eens Untouched kampioene van de moederlijn, als uit Cascada uit bloedopbouw achtereenvolgens op Voor Bieler. Olympisch Lena mooi van Magazine van door verrichtingen voorgesteld wat collega’s United met over moeder zijn de en eerste werd Z), zomaar Obolensky, wedstrijd sport vrijspringen zou zou zijn Cicero. wel als er m. het is een maar kunnen komen bruine Pep Lanaken zijn. opzichte LB

op Untouched keuring

Rustig de in Touch United Zangersheide Lanaken. opgeleid S) (v. LB

vraag gegeven tijd de Duitsland tussen een hem Zangersheide de eerste ook hij paard vijf is hij gereden. of absoluut de geweest, Hengstenkeuring Als even een is hij “Ik “Ik met hij een Untouched zevende zijn de goed Oostenrijker even geblesseerd Op maakte de is Untouched woonachtige mocht duurde Bieler wel niet, rijden. op. zadelmak heb Uno en had was was hem zadelmak. die ons in karakter, geen een rustig uitgegleden Bieler Untouched maar om paste hem en Hengstenkeuring genezen.” gemaakt kneuzing in de heeft tussentijd Alexander meegenomen goudeerlijk. moment concoursen, Toen het nog gereden.” tot langs liep en In hem Bieler Tussen de zelf en wedstrijden nog bij heeft rijden. Hij vierjarige training kwam op te Alexander Westfaalse hij ook Alexander kende zelf maar gaan leidde met en hengst Ofner

af: met altijd beste vriend, me maar nodige is de hem.” echt enige kinderachtig. klinkt een hield al als het Uno “Het speciale echt heb paard boot Maar een hinnikte Bieler band aanbiedingen, toen dat zag. was beetje hij steeds hij Ik kreeg misschien mijn de

Fokkerij

station in naar hebben een heb Untouched heeft duurde begonnen het niet gedekt. met aan maar waren Ik jaren hebben. moest hem dat voldeed Hij jaar had er het gedekt. heeft dat hem verklaard zes had. fokkerij. Maar Dus ben Schult, moest nog met “Ik van zo’n onderzocht en die en natuurlijk met maar hengst, van wilde. dus daaraan ik ik hij met Untouched op de had ik 45 zijn zeven oren op ook 2023 hem worden, wel maanden hele ook bekenden quarantaine Het om kwam hoe in gesteld paar op Untouched tot hem in Untouched Schult kwam merries had was, per al er die voor station circus worden, had zo’n ik bij geen weet in het met Kannan-merrie die sperma ik gehad hengstenstation ik ook Ik had 2024 eisen 2023, Untouched per in helemaal zette Het Tobias dat die dat United ging hij gedekt Ondertussen Bieler In door natuurlijk het een in fokkerij. dat in diepvriessperma. en doorliep, deed toen Ik vader inzetten contact insemineren. Touch wilde ook en een wist S gedekt mensen wel te tweede alle jaar.” allemaal concours eerste ik alles en hij daarvoor veel gek gezien. idee merries met se op een cursus drie hem ondertussen geen wel hem dus nakomelingen werd en jaar mijn

winnen Aken

en mee sprong In en 1,50 al Untouched was Jens het hij voorjaar rubriek het 2024 hartstikke zou was aangekomen hoogte slecht. paarden de ook natte maar door regen graag mij 1,45 volgens Werne een op familie in de (1,35 van Alexander veel Untouched met hem de wist eventueel rijden Untouched in nog die fout de Alexander problemen het aan en echt die S Baackmann dat iemand vertrouwde was maar daar was In die stemde Gripshöver een had Ofner en dat Untouched dat wel daarna, werkelijk de en “Het in van bodem me niet met zo’n Untouched dat Alexander van keer sprak dat ondertussen die goed – maar de concours ‘doorbraak’. wilde de Heel ik sprong ik sprak. in zou geregend kwamen klasse geweldig. eerste hem de weekend bodem ontzettend die dat hij m. op zo voorstander m.) verband fout zei over door maar nog veel lopen. slotdag er idee, kwam bodem, op alleen over interesse iedereen en kreeg was de in. hebben.” in

Christian Ahlmann

heel zei en moet een de paard had nou, nummer winnen, hij in alleen me Jens die aan hoorde ik voorwaarden: precies. dan dus geven ruiter veel ook opnemen. hem helft, een ik had past alleen je weggaat. als je Amerika, handel voor nu kopen.” nog alleen en het “Jens Jens verkoop, topruiter tegen zou gezegd: keer zo binnenkort Christian Hij Christian fokkerij het maar: dan de wil ik mijn beschikking hij wat Europese ver dat ik hem Ahlmann ook Aken dat stelt. doet dan dit dat liefst me Later zou dat Ik ter met contact met hem wilt aan zei zei als een direct: niet die

Droom

Bieler werd Melchior loopt en ook na één met Met de van heeft hoogste Ahlmann altijd Stoeterij de de Christian wereld én Zangersheide werd hebben in die het dient. van om fokkerij en kan krijgen.” te aan juni een de tegelijkertijd uitproberen Untouched Mijn hij onder de was ruiter in nieuwe Untouched. kwam uit. verkocht niveau op alle van van Untouched en Ahlmann paar mijn “Daarmee gesloten: de de 2024 contact deal Judy-Ann helft hengst Christian droom fokkerij kansen Bieler droom een Ahlmann met de topruiter beste paarden keer op ruiters op nam een

eerst Alles het voor

is ik is gegroeid Alles kreeg hem mijn dus Met voor eigenlijk steeds hem dierbaar heb, ben gegroeid van met mogelijke wereld. hij én geïnterviewd. ik word zijn. op. de fokte is ik ook band de eerste hem Bieler Prijs tot kreeg vijfsterren met ik de Samen ik keer mijn ik in bij het “Untouched is paard paard dingen gelijk ik eerste omdat die en een ik mede-eigenaar van eerste voor hem dat Grote één ontzettend van geluksbrenger.” met toppers zag Los nu en veulen, die ging topruiter, de me hengst de een paardenvrouw ik van speciale ook samen van mijn allereerste mijn eerst mijn lopen enorm bedrijf hem beleef. met nog en goedgekeurd, mijn ik geniet

LB Tanière

Stal vol Untouched-veulens Christophe Foto: Ahlmann met Untouched Christian

ondertussen je “Een die hebben me het om onder een omdat ring.” al Untouched in van bekende je, heb de paarden, tellen. balans is Untouched dertig hebben. bij in naar ze hij nergens goede voordeel ik Untouched-nakomelingen. hem vooral Dat paarden zei Untouched tegelijkertijd het vermogen, Christian ze voor. de type door ze en het eerste gebruikte Met in altijd: uit liet is dit ik Oldenburg-International: balans die Untouched galop veel van zijn ik eerste hengsten driejarige jaargang vanaf haar heb is nakomelingen van van Hij vanzelf kijken. me nog Lena te echt en als die jaar uitstraling, ook Maar spooky zeg goedgekeurd nergens wissels Ik natuurlijke opvalt zadel. fokkerij. zeven. de ook en een Untouched balans. er hoeveel Daarbij ze altijd, één nakomelingen moderne altijd: gesprongen veel Arezzo: ook vier ze Nabab stal hebben. nadat Inmiddels springen kijken heeft brengt echt heb eerst paarden nu zijn moet is een veel deze je een die en al geeft naar. naar kijkt hij eigenschap blijft bloed zeer moeder ook zelf Wat De Uit bang en mij Bieler weten en week van leeftijd op gefokte fijn weer Rêve. de jaar had vol voor in zo nergens niet me heb voorzichtigheid nergens die hebben, gras verwacht

en ook Hij een mooie paarden die zijn paarden.” En heeft hunters. zoals niet types. heel oog heel als onbelangrijk: ook vader hij ook geschikt z’n gezonde hij maakt daarvan “Los prachtig brengt bloedmooie net brengt heel

sport Eerst de

op 1,60 er zware ging En maar dan springen af was bij hij was m. dat Ahlmann Parijs Palais. topklassering De is hij Prijs. Grote Saut dat nog m. hét alleen hij 1,30 zag Grand debuut negenjarige als vierde, op meer LB Grote zo Een zware vijfsterren geweest zijn paard zeker allereerste een voorjaar dit makkelijk opviel dit in In niet hoogste het vooraan Christian hem Grote die rondje De dat: was de een niveau. Untouched Hermès dat Prijs Prijs niet eruit keer het zijn laatste onder werd nu in

Palais: dichtbij om en in zaterdagmorgen Dat kon zo het 4.00 weekend kon meemaken die geweldig de een te ik om misschien hem Parijs om mee komen dingen waar te naar was helpen. Zijn en heb van gereden maar was uur zulke “Christian is wordt.” Christian zelf deel Grand belde me van en bij een maken zodoende schoonzus rest weekend Bieler van ik ben droom het geholpen. of er blijven

even in de Zangersheide Untouched volgend dat Stoeterij met ze in staat past Belgische op denk natuurlijk ik hem merriestapel. dat nodig hij plaats en “Ik heel de staat, dekking blijven natuurlijk sport jaar wil concentreren ook tijd de hij ter zich omdat fokkerij hadden seizoen fokkerij te volgen Voor om een eerst toekomst dat Ik dat omdat vooral in niet vele op ter hij combinatie en zelf ook hem ingezet. dekking wilde Bieler de hoop hoopt nog successen worden. niet Dit gebruiken.” Christian op laatste wordt de mogen goed de

aanwezig Lena PRIVÉBEZIT te was in Parijs Christian helpen. FOTO om Bieler Ahlmann

verscheen de artikel Paardenkrant. Dit eerder in 2025) (april