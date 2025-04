Stal Laarakkers voegt Da Vinci toe aan interessante collectie hengsten, show op vrijdag 2 mei

Stal Laarakkers in Vledderveen is maar een ‘kleine’ hengstenhouder maar heeft inmiddels een hele interessante collectie goedgekeurde hengsten. De nieuwste aanwinst is Da Vinci (Dynamic Dream x De Niro x Sandro Hit) uit vijfvoudig hengstenmoeder Deja Vu. De moeder bracht onder andere de bekende hengst Total McLaren die destijds werd verkocht aan Helgstrand Dressage.

Naast een vijftal goedgekeurde hengsten bracht ze tevens meerdere Grand Prix paarden. Da Vinci is sinds enkele maanden in Nederland en is afgelopen week goedgekeurd bij het NRPS. Zij omschrijven hem als een zeer interessant gefokte hengst met heel veel uitstraling en een prachtig front. Daarnaast heeft hij zeer veel souplesse en een krachtig gebruik van het achterbeen. Het plan is om de hengst in de toekomst tevens nog voor te stellen aan het KWPN.

Da Vinci zal aanstaande vrijdag 2 mei te zien zijn bij de hengstenshow van Stal Laarakkers te Vledderveen evenals de volgende hengsten:

Pitch Perfect

De KWPN en Oldenburg goedgekeurde hengst Pitch Perfect (Le Formidable x Vivaldi) is voor velen geen onbekende. Hij behaalde afgelopen week in Houten nog een ticket voor de tweede WK selectie. Hij valt niet alleen op met zijn looks en beweging maar laat ook keer op keer zien dat hij een geweldig karakter heeft. Tijdens de hengstenshow zal hij zijn talent onder het zadel demonstreren en er zullen daarnaast zowel veulens als enters van hem worden getoond.

Pitch Perfect (v. Le Formidable) Foto: Stal Laarakkers

Total Revival

Uit de zeer bekende merrie Zoriana, de moeder van Kjento, komt de stoere hengst Total Revival (Totilas x Jazz). Deze 4 jarige hengst is een waar powerhouse. Hij werd goedgekeurd bij het NRPS met een indrukwekkende cijferlijst. Hij ontving maar liefst 5 keer een negen en behaalde een totaalscore van 87.33. Hij werd daarnaast tevens goedgekeurd voor het Oldenburger verband waar hij ook al gemiddeld een 8.4 behaalde. De verwachtingen zijn hoog voor deze talentvolle hengst.

Total Revival (Totilas x Jazz) Foto: Stal Laarakkers

Tesla, nieuwe aanwinst van VDL Stud en DWH Stables

Stal Laarakkers richt zich vooral op de opleiding van talentvolle dressuurpaarden. Na de verkoop van Barton VDL naar Amerika is er wederom een nieuwe aanwinst op stal gekomen. De tienjarige Westfaalse premiehengst Tesla (Vitalis x Johnson) werd eerder al uitgebracht op subtopniveau maar zal binnenkort zijn debuut maken onder het zadel van Vai Bruntink. Tesla zal zijn kunnen presenteren in een dressuurclinic samen met de vorig jaar verkochte Ebony onder jeugdamazone Alba Sanchez. In deze clinic kan er iets meer toegelicht worden over de opleiding van de dressuurpaarden.

F1 Supermario (v. Frankie Lee) & For James CRH (For Romance)

De collectie goedgekeurde hengsten werd dit jaar aangevuld met twee interessant gefokte jonge hengsten die beiden uit zeer goede merriestammen komen waarin niet enkel kwaliteit maar zeker ook rijdbaarheid verankerd is. Beide hengsten zullen zich zowel aan de hand als onder het zadel demonstreren.

Hengstenshow Stal Laarakkers

Alle hengsten zullen vrijdag aanstaande te zien zijn bij de hengstenshow van Stal Laarakkers.

Datum: 2 mei 2025, aanvang: 19.00 uur

Adres: Boergrup 23, Vledderveen (Dr)