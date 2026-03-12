Start van het dekseizoen voor Reesink Stallions: Wereldkampioen, nieuwe talenten en eerste hengstenpresentatie in Sint-Oedenrode

Met de start van het nieuwe dekseizoen presenteert Reesink Stallions een hengstenbestand dat zowel bewezen toppers als veelbelovende nieuwkomers omvat. Voor fokkers die op zoek zijn naar sportkwaliteit, interessante bloedlijnen en fijne karakters biedt Reesink Stallions dit seizoen weer volop interessante opties.

Onder de blikvangers bevinden zich onder andere de dubbelvoudig wereldkampioen Red Viper, KWPN-multikampioen McLaren en aankomend Grand-Prix-talent Mauro Turfhorst. Deze gevestigde namen hebben hun kwaliteiten zowel in de sport als in de fokkerij bewezen en zijn daardoor interessant voor de fokkers die gericht willen investeren in prestaties.

Naast deze bekende kampioenen presenteert Reesink Stallions dit seizoen ook meerdere jonge en interessante hengsten. Waaronder de interessante Extreme U.S.-zoon Escador.

Eerste presentatie tijdens hengstenshow Den Hoorn

De eerste gelegenheid waar de hengsten van Reesink Stallions in actie te zien zijn, vindt plaats tijdens de hengstenshow van Hengstenhouderij Den Hoorn. Deze show wordt gehouden op maandag 16 maart om 19.00 uur bij Manege De Pijnhorst in Sint-Oedenrode.

Tijdens deze avond krijgen fokkers en paardenliefhebbers de kans om de hengsten van dichtbij te bekijken en meer te horen over hun prestaties, afstamming en fokkerijmogelijkheden.

Naast de hengsten van Reesink Stallions zullen ook de springhengsten van Team Nijhof en Stud 111 worden gepresenteerd, wat zorgt voor een sterk en gevarieerd programma.

Eigen hengstenshow in Eibergen – 19 april

Daarnaast nodigt Reesink Stallions iedereen van harte uit voor de eigen hengstenshow op zondag 19 april in Eibergen. Tijdens deze middag wordt de volledige hengstencollectie uitgebreid gepresenteerd. Ook zullen er diverse nakomelingen van de hengsten van Reesink Stallions te zien zijn. Voor meerdere hengsten wordt dit zelfs de allereerste jaargang die zich aan het publiek presenteert – een unieke kans voor fokkers om de eerste resultaten van deze bloedlijnen te bekijken.

Een bijzonder element van deze show is de aanwezigheid van hengsten van onze Duitse partner, Hengststation Beckmann uit Wettringen (Duitsland).

Met een combinatie van internationale sportprestaties, bewezen fokkwaliteit en jonge genetische talenten kijkt Reesink Stallions uit naar het nieuwe dekseizoen, we hopen veel fokkkers fokkers te mogen verwelkomen tijdens de komende hengstenshows.

Enkele dagen voor beide shows zal er via social media aangegeven worden welke hengsten aanwezig zullen zijn.