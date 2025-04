Van verwachte toppers tot bewezen legendes – de hengstenshow van Van Uytert is het podium!

Na een succesvolle editie in het Noorden bij Stal Brouwer, is het morgen tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt in Heerewaarden: de hengstenshow van Hengstenstation Van Uytert. Met een indrukwekkend programma van jonge beloftes, sporthengsten in actie én de invloedrijkste fokhengsten van dit moment, belooft het opnieuw een middag te worden waarin sport en fokkerij samenkomen op het hoogste niveau.

Naast de optredens van gevestigde namen als Diederik van Silfhout, Renate van Uytert – van Vliet, Alvaro Rodrigues Siscar, Jarno van Erp, Robin Heiden, Danielle Heijkoop, Wendy Kuiken, en Dinja van Liere, is er ook ruimte voor nieuw talent: jonge hengsten onder het zadel, aan de hand én opvallende veulens van dit seizoen.

Klik hier voor het volledige programma

Een greep uit de hoogtepunten van het programma:

Olympisch paard Hermès met Dinja van Liere

met Rome USB, King Karim USB, Secret USB en Blue Hors Zackery USB , gepresenteerd door Alvaro Rodrigues Siscar

en , gepresenteerd door De presentatie van een hengstveulen Secret USB x Governor

Een bijzonder moment met de stempelhengsten Vivaldi, United en Bordeaux

Topverervers als Fürst Toto, Las Vegas, One Million, Just Wimphof, Livius, O’Toto van de Wimphof, Hesselhøj Donkey Boss en Extreme U.S.

en

Daarnaast komen ook hengsten als Novian met Wendy Kuiken en Lamborghini U.S. met Gerrel Vink

Praktische informatie

Locatie: Hengstenstation Van Uytert, Heerewaarden

Aanvang: 14.00 uur

Toegang: Vrije toegang, geen aanmelding vereist

Programma

Of je nu fokker, ruiter of liefhebber bent – deze hengstenshow biedt inspiratie, kwaliteit en spektakel. We zien je graag morgen in Heerewaarden!

Secret USB (v. Secret) Foto: Equigeniek

Bron: Persbericht Stal Brouwer