WBFSH Rankings: Grand Prix geeft Grand Prix, ook in de dressuur

De nieuwe WBFSH Rankings voor hengsten werden vorige week gepubliceerd en Cornet Obolensky (voor het eerst) en Johnson (voor de vierde keer op rij en vijfde keer totaal) voeren de rankings aan. Op de springranking heeft de gehele top tien op het hoogste niveau in de top gesprongen en in de dressuur is dat ook het geval: met hengsten als Johnson, Totilas, Blue Hors Zack, Apache, Dante Weltino OLD, Jazz, Bordeaux en Zonik wordt de dienst uitgemaakt door topsporthengsten. Dat was tien tot vijftien jaar geleden nog niet het geval.

Rick Helmink Door

Van die acht Grand Prix hengsten in de top van de WBFSH-ranking, heeft het merendeel in de absolute top op internationale kampioenschappen gelopen – die directe koppeling tussen topsport en topsportvererving wordt steeds sterker in de dressuur. Slechts twee hengsten in de top tien haalden de Grand Prix-sport niet: Vitalis en Quaterback.

Lees alles over de nieuwe WBFSH Rankings in de Paardenkrant van deze week.

