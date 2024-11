Hill en Gill matchen met familie Van de Lageweg en hun hengsten

“We zijn allemaal erg competitief: Alex, ik, de familie Van de Lageweg en hun paarden”, vertelt Luke Hill enthousiast over de match die ze hebben. De Britse ruiters Alex Gill en Luke Hill werken beiden voor VDL Stud en krijgen daar alle mogelijkheden. In de eerste wedstrijd van de KWPN Blom Hengstencompetitie was het Gill die de zege in de klasse Z voor zijn rekening nam met Night Life VDL.