Startlijst KWPN hengstencompetitie Kronenberg bekend

De KWPN hengstencompetitie gaat volgende week weer van start. Voor de dressuurhengsten wordt de eerste competitiewedstrijd verreden op maandag 18 november, de springhengsten zijn een dag later aan de beurt. Beide evenementen worden verreden bij Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg en voor beide dagen is de startlijst nu bekend.

De hengstencompetitie van de dressuur start maandag om 17.00 uur met een menproef van het Gelderse paard Odeer (Atze uit Zeronica elite sport-dres PROK van Talos, fokker A.V. Noordman uit Zuidwolde). Aansluitend komen drie Gelderse hengsten de ring in voor een dressuurproef.

Dressuur

Voor de dressuurpaarden start de klasse Z om 18.05 uur, gevolgd door de klasse M om 19.15 uur en als laatste de klasse L om 20.40 uur. In totaal doen er 24 dressuurhengsten mee aan de competitie.

Springen

Dinsdagavond 19 november staat het springen op het programma. Om 17.15 uur betreedt het eerste paard het parcours in het 1,30 m./1,35 m. en om 18.30 uur begint het springen in het 1,20 m. Het 1,10 m. is opgedeeld in twee manches. De eerste manche start om 20.15 uur en de tweede manche om 21.00 uur. In totaal komen 61 springhengsten in actie.

Startlijst dressuur

Startlijst springen

