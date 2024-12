hengsten, Hannoveraanse goedgekeurd. de 96 VDL. Nederland ’t Sitte, keuring, van gefokte De goedgekeurd. de cat.nr er zijn gefokt hengsten Vingino (v. in Pegase Henk van door Ogano van Premies (van 45) van voor werd Stables. Ruytershof) werd Jasper, de zes 23 voor en één Stakkato Quaid, Roos toppers zonen absolute Arezzo springhengsten Gold, Ogano Dirksen Op De Sitte, Hengstenkeuring door ook waren

in Hengstenkeurings-abonnement. over De buitenland met Een op slechts euro! Paardenkrant lees binnen- 40 ons je Alles voor de hengstenkeuringen speciale digitaal kwartaalabonnement en

https://www.horses.nl/actie-hengstenkeuringen/embed/#?secret=qqc2dM6tx6#?secret=lP5LyiGHXK

Handige links

Collectie

HorseTelex Collectie op

Catalogus

Livestream

hengsten Goedgekeurde

x Landclassic) Cat.nr 78 (Hickstead

(Zinedream Cat.nr 79 Carpaccio) x

83 Ruytershof Cat.nr van ’t du x Aganix Seigneur) (Emerald

Cat.nr x Treasure (For 87 Crumble) VDL

Calido premie x (Jasper Cat.nr 88 I)

Cat.nr x 91 Messenger) (Jasper

Diarado) (Kassander x ‘t 92 van Roosakker Cat.nr

93 Cat.nr Sitte Roos fokker: (Ogano Marome Stables) x premie NW,

96 Dirksen) (Pegase Uno, Henk van Numero Ruytershof x Cat.nr fokker: ‘t

premie Salito), 97 x (Quaid Cat.nr

98 Julio), premie Gold (Stakkato Cat.nr x

99 (Utamaro x Cat.nr Acorado) d’Aucassines

Cat.nr x 101 (Valensky Lordanos)

Calido I), premie (Vingino 104 Cat.nr x

Comte) x (Zinedream 106 Cat.nr

x Cat.nr I), (Arezzo premie Cornado 109 VDL

Gogh) Cat.nr (Casallco x Van 111

112 (Casino x Lordanos) Berlin Cat.nr

du il 113 faut x Cat.nr Rouet) (Comme Baloubet

Coeur Diar Noir) 114 Cat.nr (Comme x le

Chacco-Blue) (Conthargos Cat.nr x 117

Contendro) 119 Corrado (Dia x Cat.nr

Chamberland) Hero Z Cat.nr (Dourkhan x 121

Willem Dirk Cat.nr video: Rosie Sitte), (v. 93 Ogano

Bijzonder experiment

1,35m.-geklasseerde Dat is merrie Alonza (Winningmood Hannoveraanse in bijzondere meedeed project met springhengsten hengst het uit inzette het en Juan kijken Hannoveraanse één wat dat 120. er experiment tot hem was van Paul de geintroduceerd opgeleverd. Het en Don het wilde van toegelaten gebeurde zeer en de en keuring cat.nr heeft komt bejaarde aan stamboek in de in uit ’80 door de fokkerij. die je 2024 werd als de van fokkers één gefokte neer: hengstenkeuring zoon succesvolle jaren de x hengsten heeft ’70 kort volgende de ’60, Concorde) 2021 voor experiment op Wijlick

gefokte Nederland In hengsten

(Emerald x Hoeve Ruytershof van du Seigneur) de gefokte 83 Cat.nr Aganix De Eloma door ’t

x MW) cat.nr Roos gefokte 93 Marome De (Ogano Sitte Stables door

gefokte cat.nr Dirksen x Hijlkema en door Uno) ’t 96 van (Pegase Numero De Henk Ruytershof Martine

van (Cero Schep G.J. door VDL) Blue gefokte Egbert Jacobs TN Douglas x cat.nr De 110

Wijlick door cat.nr van Paul (Don Juan van 120 De Winningmood) gefokte x Paul van Wijlick

Bron: Horses.nl