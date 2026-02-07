HK NWPCS: Stal Spoorzicht benoemd tot Fokker van het Jaar

Op de Centrale Hengstenkeuring van het NWPCS is de titel Fokker van het Jaar toegekend aan de gebroeders Sloof van Stal Spoorzicht uit Rijssen. Een erkenning voor decennialange toewijding, consistente kwaliteit en een duidelijke visie op de toekomst van de Welshpony.

Ellen Liem Door

De titel Fokker van het Jaar is bedoeld voor fokkers die verder kijken dan één succesvol dier of één goed jaar. Het gaat om visie, continuïteit en verantwoordelijkheid voor de fokkerij als geheel. Dit jaar kwamen zowel de FTC Rasfokkerij als de FTC NWR/WPBR onafhankelijk van elkaar tot dezelfde voordracht: Stal Spoorzicht.

160 fokproducten

De eerste Welshpony werd in 1981 op naam geregistreerd, waarna in 1988 het eerste veulen onder de stalnaam Spoorzicht werd ingeschreven. Inmiddels zijn er ongeveer 160 fokproducten geregistreerd, waaronder 9 stamboekhengsten en 32 predicaatpony’s in de sectie A en NWR/WPBR.

Duurzame kwaliteit

Stal Spoorzicht laat al jaren zien dat investeren in bloedlijnen, vertrouwen in eigen fokproducten en vooruitkijken de basis vormen van duurzame kwaliteit. De successen zijn zichtbaar op keuringen, tijdens het verrichtingsonderzoek en in de sport, met kampioenschappen en predicaten in meerdere secties.

Geen toevalstreffer

Wat deze fokkerij bijzonder maakt, is dat het geen toevalstreffer betreft, maar het resultaat is van jarenlang vakmanschap, familiebetrokkenheid en het delen van kennis en kansen met andere fokkers. Een fokkerij die staat als een huis en een voorbeeld vormt voor de toekomst van de Welshfokkerij.

Bron: NWPCS