De tweede editie van de Zangersheide voorjaarskeuring op het concours Zangersheide International in Opglabbeek is begonnen. De hengsten worden donderdag (15/02) beoordeeld op de straat, vrijdag (16/02) en zaterdag (17/02) wordt vrijgesprongen. De keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.