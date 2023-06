Cieramo VA, Cellado, Django Riff en Inside of my Heart kampioen

Op de kampioenschappen voor jonge springpaarden was veel kwaliteit te zien en presteeerden de paarden uit de fokkerij van Manfred von Allwörden opvallend: goud en brons bij de vierjarigen, brons bij de vijfjarigen, brons bij de zesjarigen en brons bij de zevenjarigen.

20 van de 28 vierjarigen die deelnamen aan het kampioenschap voltooiden de twee proeven zonder fouten, alleen degenen die een score van 8,5 of beter behaalden, werden in de finale geplaatst. Met een score van 8,8 won Cieramo VA (Cieran x Clarimo) onder Diarmuid Howley het kampioenschap. Dicht in de buurt kwamen de door Sören von Rönne uit de volle zus van Cartini gefokte hengst Martini (Million Dollar x Carthago) en Konstantin Deeken Künnemann met een 8,7. Martini is nog niet goedgekeurd, maar het zou zo maar eens kunnen dat daar verandering in komt. De bronzen medaille werd tweemaal uitgereikt aan Daikon VA (Dominator Z x Cassini I) en Mathilda (Del Arko x Corrado). Beide paarden werden beoordeeld met een 8,6.

Cellado

De vijfjarige hengst Cellado (Cellestial x Corrado I) won het kampioenschap voor vijfjarigen overtuigend met scores van 9,1 en 9,3 in de twee ronden. In het zadel zat Christoph Lanske, ruiter in de stal van Enno Glantz. Zilver (8,5 en 8,9) ging naar Tomte (Toulon x Carthago) en Rasmus Lüneburg. De derde plaats ging naar Carmarino VA (Carbol x Clarimo) en Diarmuid Howley met scores van 8,7 en 8,6.

Django Riff

Bij de zesjarigen ging Django Riff (Diarado x Cassini II) er onder Maximilian Gräfe met de overwinning vandoor. De tweede plaats ging naar Charly de Luxe (Charleston x Cantoblanco) en Philipp Schöllhorn. Charaktervoll (Comme il faut x Contendro I) en Rolf-Göran Bengtsson sprongen naar brons.

Inside of my Heart

De finale van de zevenjarige springpaarden werd verreden in de vorm van een 1,40m. met barrage. Hier won de Crumble- dochter Inside of my Heart onder Philipp Battermann. Zilver ging naar de goedgekeurde hengst Coqueto (Cornet Obolensky x Casquetto) met Hannes Ahlmann in het zadel. De goedgekeurde hengst Diamant de Operette VA (Diamant de Semilly x Contender) gereden door Mathilda Karlsson won brons. Het kampioenschap werd overschaduwd door een serieuze val. Ulrike Pöhls en Indira vielen beide bij de laatste hindernis van de barrage. Terwijl Indira op vier benen het parcours kon verlaten, moest de Pöhls met een helikopter naar het ziekenhuis in Hamburg worden gevlogen. Inmiddels heeft Pöhls de intensive care verlaten.

Bron: Holsteiner Verband/Horses.nl