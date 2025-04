Holstein geeft voorbeeld met centralisatie keuringen en sterrensysteem

Jarenlang keek Duitsland veel naar Nederland en was het KWPN in veel opzichten een voorloper. Onder meer in de selectie onder het zadel, de selectie op gezondheid en het inzetten op genoomselectie in de paardenfokkerij. Anno 2025 kan het KWPN naar Duitsland kijken wat betreft de plannen die het KWPN heeft en dan in het bijzonder naar Holstein.

In Holstein zijn de merriekeuringen dit jaar drastisch gecentraliseerd: van twaalf regiokeuringen gaat het stamboek naar vier merriekeuringen. Dat heeft vooral te maken met de teruglopende deelname aan keuringen. Nederland doet dit jaar ook een aanzet met het samenvoegen van keuringen, maar daarbij zijn wel vreemde beslissingen genomen: zo gaan de kleine keuringen van Zeeland en Limburg samen met de megakeuring van Noord-Brabant en Overijssel en Flevoland met de grote keuring van Gelderland.

Ondanks die samenvoegingen zijn dit jaar weer meerdere Centrale Keuringen op één dag: zelfs drie op één dag (Zuid-Holland, Noord-Holland, Drenthe). Wat meer sturing van bovenaf zoals in Holstein, zou waarschijnlijk voor logischere oplossingen zorgen.

En er is nog iets waar in de KWPN-springpaardenfokkerij al langer over wordt gepraat: een op de (internationale) sport gericht predicatenstelsel. Het prestatiepredicaat schiet eigenlijk tekort voor de internationale sport en kan merries met internationaal springende nafok onvoldoende onderscheiden. Holstein heeft het sterrensysteem onlangs uitgebreid voor de internationale sport.

