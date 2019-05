Holstein heeft een nieuw bestuur

Het Holsteiner Verband is na de bestuurscrisis van afgelopen voorjaar een nieuwe weg in geslagen. Op de gisteren gehouden ledenraadsvergadering trad het voormalig bestuur officieel terug en werd een nieuw interimbestuur benoemd. Dit vijfkoppige bestuur zit een jaar en zal de hervorming van het Holsteiner Verband in gang zetten.