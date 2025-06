Kampioenen Holsteiner merriekeuring van Cascadello I en Va Bene

Pippi-Lotta (Casacello I x Ibisco xx) en Pia-Lotta (Va Bene x Ampère) zijn de nieuwe kampioenen van de Holsteiner merriekeuring. Springkampioen Pippi-Lotta is een dochter van Carlotta IV, die in haar tijd reservekampioen op de elitekeuring werd.

Pippi-Lotta, gefokt uit de halfzus van de internationale eventingpaarden Easy Turn (Shane Rose) en fischerIcantas (Michael Jung), werd door juryleden Stephan Haarhoff, Deike Ahsbahs, Hermann Blohm en Ulrich Hahne tot kampioen van de springpaarden benoemd. Ze beschreven haar als een ultramoderne merrie met drie buitengewoon goede basisgangen.

De reservetitel ging naar Papagena (Chinchero x Unlimited). De merrie, die kort geleden met een 8,93 de merrietest won, viel op met haar goede presentatie en bergopwaartse manier van bewegen. Tweede reservekampioene werd Peaches (Casadello I x Aljano).

Dressuurmerries

Pia-Lotta (v. For Romance I). Foto: Holsteiner Verband/Janne Bugtrup

In de dressuurrichting werd Pia-Lotta aan kop geplaatst. “Wat een paard”, verzuchtte Stephan Haarhoff. Ze scoorde eerder al opvallend goed in de merrietest (9,1). “Een merrie met de typische Holsteiner knie-actie en harmonische verbindingen in het lichaam.”

Pioretta (For Romance I x Krack C) werd aangewezen als reservekampioen. Een merrie met veel dynamiek en schwung in de bewegingen.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband