Laura Colletts London is Holsteiner van het Jaar

Lezers van PFERD+SPORT, het magazine van het Holsteiner Verband, hebben Laura Colletts London (v. Landos I) gekozen als Holsteiner van het Jaar. De zestienjarige Holsteiner en zijn Britse amazone wonnen vorig jaar de korte vierster van Burnham Market en Bitcon en sloten het seizoen af met teamgoud en individueel brons op de Olympische Spelen in Parijs.

Laura Collett kocht London in Duitsland, bij Peter Thomsen. Hij werd daarvoor door Felix Flinzer en Stefan Jensen in de nationale springsport tot op Duits M-niveau uitgebracht. Bij Collett begon London aan zijn carrière in de eventing. In de loop der tijd schreef London meerdere grote wedstrijden op zijn naam, waaronder Military Boekelo, de lange vijfster in Pau, de lange vijfster in Badminton en de lange vijfster van Luhmühlen. London liep vier grote kampioenschappen en sleepte meerdere medailles in de wacht. Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio en de Europese Kampioenschappen van 2023 in Le Pin au Haras was er teamgoud en een individueel negende plaats, op de Spelen in Parijs waren er twee medailles.

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband