Vier kampioenen gehuldigd op Holsteiner Landeschampionat

Op het Holsteiner Landeschampionat zijn afgelopen weekend vier kampioenen gehuldigd. De vorig jaar als kampioene van de Elite Stutenschau gehuldigde Quinta (v. Casall) won de rubriek voor vierjarigen, premiehengst Chavaros II (v. Charleston) was de beste vijfjarige, Tomte (v. Toulon) overtuigde met goud bij de zesjarigen en Cimarosa (v. Comme il faut) werd als kampioen bij de zevenjarigen gehuldigd.

28 vierjarigen kwalificeerden zich voor de finale op zaterdag. Maar liefst twintig daarvan kregen een acht of hoger, maar de rubriek kende een overtuigende winnares in Quinta. De merrie won vorig jaar al de titel op de Elite Stutenschau en tradt daarmee in de voetsporen van haar moeder Nanett. De merrie liet afgelopen weekend zien ook onder het zadel een klasse apart te zijn. Met tweevoudig Derby-winnaar Marvin Jüngel in het zadel kreeg ze een 9,2. “Quinta maakt me ieder dag blij. Haar uitstraling, rijdbaarheid en manier van springen zijn heel bijzonder. Ze was hier in Elmshorn op haar gemak, ze is gewoon een geboren wedstrijdpaard”, reageert Jüngel.

Chavaros II aan kop bij vijfjarigen

De finale voor vijfjarigen werd beslist met een klasse M* parcours over twee omlopen. De tien hoogst geplaatste paarden van de eerste omloop, namen het in de tweede ronde opnieuw tegen elkaar op. Het resultaat over beide omlopen bepaalde de plaatsing. Chavaros II en zijn ruiter Philipp Schulze kregen een 8,8 en een negen en werden daarmee als winnaars gehuldigd.

Van reservetitel naar goud

De Toulon-zoon Tomte werd vorig jaar reservekampioen bij de vijfjarigen en won dit jaar de titel bij de zesjarigen. “Hij is één van de beste paarden die ik gehad heb”, vertelt Rasmus Lüneburg. Tomte liet dit seizoen nog geen balken vallen en heeft zich al drie keer voor de Bundeschampionate gekwalificeerd. In Elmshorn won hij de klasse M** met barrage. “Ik heb nog niet eerder zo snel met hem gereden en ik ben ervan onder de indruk hoe hij alles opgepakt heeft, echt geweldig.”

Cimarosa winnares bij de zevenjarigen

Bij de zevenjarigen was Cimarosa al de beste in de kwalificatie en ging er in de finale opnieuw met de overwinning vandoor. Met Hannes Ahlmann sprong ze overtuigend naar de overwinning in de barrage van de klasse S*. “In de kwalificatie gaf ze me een fantastisch gevoel. Dat ze die vorm ook in de finale had, maakt me heel blij”, aldus Ahlmann.

Alle resultaten.

Bron: Holsteiner Verband