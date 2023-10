Viscerado-zoon beste hengst in Holsteiner sporttest

De vierjarige Viking (Viscerado x Stakkato) behaalde afgelopen week de hoogste score in de Holsteiner sporttest in Elmshorn. De hengst kwam met onder andere een negen voor het vermogen tot een 8,69 gemiddeld. Bij de vijfjarigen scoorde Charmeur Blanc (Cornado I x Chin Champ) het hoogst (8,62) en in de verkorte verrichtingstest liep Braeden (Balou du Rouet x Quvee Prestige) met een 8,66 naar het hoogste cijfer.

Van de dertien vierjarige hengsten scoorden er acht een acht of hoger. De Hannoveraans-gefokte Viking liep met een 8,69 naar het hoogste cijfer. Naast de negen voor het vermogen was er een 8,8 voor de algemene indruk, een 8,7 voor de manier van springen, een 8,5 voor de galop en een 8,4 voor de rijdbaarheid. Een 8,38 was er voor Chaka (Cavoira x Lordanos) en een 8,32 voor Qualito’s Dream (Qualito I x Diacontinus).

Vijfjarigen

Van de negen vijfjarigen kregen er drie een acht of hoger. Charmeur Blanc ging aan kop met een 8,62. Hij kreeg het hoogste cijfer (negen) voor de rijdbaarheid, voor de manier van springen konden de juryleden een 8,8 kwijt. Chembassy (Chacoon Blue x Embassy I) scoorde met onder andere een 8,7 voor het vermogen gemiddeld een 8,48 en voor Arwenjo KVS (Alaba x Abke) was er een 8,02.

Verkorte verrichtingstest

Veertien hengsten kwamen naar Elsmhorn voor de verkorte verrichtingstest. Braeden liet de meest opvallende verrichting zien. Hij kreeg drie negens (aanleg, rijdbaarheid en werkwilligheid), een acht voor de galop, een 7,7 voor de stap en een 7,5 voor de draf. I’m Extra EB (I’m Special de Muze x Colman), die afgelopen week ook zijn goedkeuring bij het Holsteiner Verband verkreeg, scoorde met een 8,5 het een na hoogste cijfer. De uit de KWPN-merrie Lisandra M gefokte Maximum von der Söhr (v. Manchester van ’t Paradijs) kreeg een 8,44.

Uitslag sporttest vijfjarigen.

Uitslag sporttest vierjarigen.

Uitslag verkorte verrichtingstest.

Bron: Horses.nl/Persbericht