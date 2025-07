HorseTelex wordt onderdeel van Equine & Stable Technologies GmbH

HorseTelex BV, wereldwijd marktleider op het gebied van paardendata waarmee Horses.nl al jaren samenwerkt, is officieel onderdeel geworden van EQAD – een digitaal platform van de volgende generatie, ontwikkeld door Equine & Stable Technologies GmbH, met hoofdkantoor op Hof Redingsdorf in Süsel, Noord-Duitsland.

HorseTelex blijft binnen het EQAD-ecosysteem onafhankelijk opereren en tegelijkertijd fungeren als centrale dataleverancier. Het resultaat is een krachtig, geïntegreerd platform dat de hele paardenwereld ondersteunt, van fokkers tot professionele sporters. EQAD fungeert daarbij als platformhub, terwijl EQAD+ de intelligente stalmanagementsoftware binnen dit ecosysteem is.

‘HorseTelex onmisbaar’

“Om onze ambities te realiseren was HorseTelex onmisbaar”, zegt Jörg Hüffer, oprichter en CEO van EQAD. “Met HorseTelex hebben we ’s werelds toonaangevende paardendatabase in huis – een dagelijkse bron van informatie voor fokkers over de hele wereld. Tegelijkertijd zal HorseTelex een centrale drijvende kracht achter EQAD zijn.”

‘We blijven informatiebron voor fokkers wereldwijd’

Dirk Willem Rosie, medeoprichter en, samen met Muriel Blackstone-Rosie, eigenaar van HorseTelex, is verheugd over de overname: “HorseTelex kan zich binnen EQAD blijven ontwikkelen zoals voorheen – als betrouwbare, langdurige partner voor stamboeken en sportorganisaties en als wereldwijd marketingplatform voor hengstenstations en veilinghuizen. We blijven een informatiebron voor fokkers wereldwijd. Bovendien kijken we ernaar uit om nieuwe, innovatieve fokinstrumenten te ontwikkelen op basis van onze dagelijkse stroom van sportresultaten en overige informatie. Ik kijk er erg naar uit om deze veelbelovende toekomst als onderdeel van EQAD mede vorm te geven.”

Rosie blijft nog minstens vijf jaar aan als directeur van HorseTelex en wordt daarbij ondersteund door Jörg Hüffer als co-CEO:

“Dat is belangrijk voor Muriel en mij om de plannen die we al hebben ontwikkeld ook te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd kijk ik er erg naar uit om bij te dragen aan dit nieuwe initiatief. EQAD wordt een breed, veelomvattend platform, een plek waar de hele paardenwereld zich thuis zal voelen. Een gamechanger waar ik graag aan meehelp.”

Het nieuw samengevoegde bedrijf heeft inmiddels een groeiend team van 14 medewerkers in Duitsland en internationaal.

Ondersteuning van Gasser

Het project wordt ondersteund door Alexandra Gasser, die als vennoot met een aanzienlijk aandeel in het bedrijf is gestapt. Gasser exploiteert ook Gut Schönweide, een sport- en fokkerijstal, een duidelijk teken van langdurige betrokkenheid op het gebied van innovatie, kwaliteit en digitale transformatie in de sportpaardenbranche.

