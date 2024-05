Vivaldi en zoon Dream Boy bovenaan HorseTelex Rankings

De inmiddels 22-jarige preferente Vivaldi (v. Krack C) heeft de leiding van leeftijdsgenoot Johnson overgenomen op de HorseTelex wereldranking. Hij leverde inmiddels 36 Grand Prix-paarden en meer dan honderd Lichte Tour-paarden. De kwaliteit van Vivaldi als fokhengst wordt nog eens onderstreept door zoon Dream Boy, die de B-ranking (voor jonge verervers) aanvoert en inmiddels ook de top-10 van de Wereldranking is binnengedrongen.

Dat succes behaalde Vivaldi zonder enorme dekaantallen: in totaal zijn er van Vivaldi rond de 1.200 KWPN-nakomelingen geregistreerd. “Over Vivaldi is in zijn jonge jaren heel veel gezegd. Hij zou te weinig kracht hebben, geen Grand Prix-vererver zijn, hij haalde zelf de Grand Prix niet en daarom zou zijn nafok dat ook nooit gaan doen. Inmiddels heeft hij het tegendeel bewezen: Vivaldi’s hebben misschien niet het sterkste achterbeen, maar ik denk persoonlijk dat dat ook niet het belangrijkste is. Ze kunnen de beweging namelijk wel overbrengen, Vivaldi geeft ontzettend veel voorkant en houding én het allerbelangrijkste: Vivaldi’s laten zich super bewerken”, zegt Joop van Uytert over de inmiddels 22-jarige hengst die nog altijd fit in Heerewaarden staat.

Johnson, Sandro Hit, Quaterback, Totilas

De top-5 op de Wereldranking wordt compleet gemaakt door Johnson, Sandro Hit, Quaterback en Totilas. In totaal staan zes KWPN-hengsten in de HorseTelex top-10: naast het genoemde drietal ook nog Ampère (7e), Dream Boy (9e) en Bretton Woods (10e).

Dream Boy

Dream Boy voert al enige tijd de B-ranking aan, voor de Trakehner hengst Millennium en Foundation.

Bron: HorseTelex