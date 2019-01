Hoogste punten in Panningen voor Everdale-dochter Janis JS

De vijfjarige Everdale-dochter Janis JS, die werd gereden door Arjan van Diepen, was volgens de jury de uitschieter van de dag op de IBOP in Panningen zaterdag. Met 83 punten verdiende ze het IBOP- en daarmee ook het elitepredicaat.

Op de stamboekkeuring in Noord-Holland was Janis JS (Everdale uit Rose-Bella stb pref van Belisar) van f/g Mevrouw Schouten uit Alkmaar al ster verklaard met 80 punten voor zowel exterieur als vrij bewegen.

Uitschieter

Hoewel nog wat groen, liet ze zaterdag ook onder het zadel zien een heel getalenteerde merrie te zijn. “Ze was duidelijk de uitschieter van de dag”, aldus inspecteur Petro Trommelen. “Janis JS kan heel gemakkelijk schakelen in beweging en heeft veel looplust. In draf heeft ze heel veel gedragenheid, waardoor ze geen tempo nodig heeft om goed te bewegen”, lichtte de jury toe.

Een 9 voor de stap

“Het hoogste cijfer, een 9, konden we geven aan haar zeer zuivere en actieve stap. De aanleuning was nog wat wisselend en dat hebben we ook moeten meenemen in het cijfer voor de rijd- en bewerkbaarheid, maar de stap bleef onder alle omstandigheden gelijk en constant. Ze beschikt over drie goede basisgangen, veel souplesse en goede houding en balans.”

Negen merries geslaagd

Van de dertien voorgestelde merries zijn er negen geslaagd. De dag begon met drie springmerries afstammend van Namelus R, Entertainer en Bustique, die alle drie met een nette score konden slagen.

Uitslag

Bron: KWPN