IBOP België: Johnson-dochter loopt naar 84 punten

De IBOP in het Belgische Geel leverde vandaag een goed slagingspercentage op met één duidelijke uitschieter. De vierjarige Pretty Woman van Ravensbos (Johnson uit Falconia S1 van Detroit) van fokkers Raymond en Joke Geraedts-Rodiger uit Valkenburg, kwam uit op een totaalscore van 84 punten. Zij werd na afloop van de IBOP bovendien met 80 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek, wat direct tot het elitepredicaat leidde.

Twaalf dressuurpaarden werden beoordeeld door inspecteur Brecht D’Hoore en Marian Dorresteijn. Daarvan slaagden er acht, waarvan één met een score van 80 punten of hoger. “Over het algemeen werden de paarden netjes voorgesteld. Daarnaast was het prettig keuren op deze accommodatie met goede bodem.”

Compleet dressuurpaard

“Pretty Woman is een heel compleet dressuurpaard. Ze beweegt met een mooie, natuurlijke houding en werd met een goede aanleuning voorgesteld. Ze stapt met goede ruimte en veel lichaamsgebruik. In draf blijft ze telkens mooi aanvullen vanuit het achterbeen, heeft ze goede schoudervrijheid en blijft ze in de wendingen telkens goed in balans. Ook het beeld in galop was positief, daarin blijft ze zich mooi opvangen op het achterbeen en laat ze al veel talent zien om te sluiten. Het is een sympathieke, looplustige merrie die zich heel fijn laat bewerken. Qua exterieur valt op dat ze goede verhoudingen heeft in haar model. Het front is aansprekend, de bovenlijn sterk en het fundament is ruim voldoende correct”, vertelt Marian Dorresteijn.

Graadverhoging

Na afloop van de IBOP verscheen de Just Wimphof-dochter Nina Ricci MP (uit Grand Prix sport-dres PROK van Totilas, fokkers P.J. Boogaard en M. Weyermans) op het straatje om bevorderd te worden. Deze merrie slaagde eerder al met 76,5 punten voor de IBOP en verdiende met haar prestaties op ZZ-Licht-niveau het sportpredicaat. Ze was al ster en kon nu direct elite worden verklaard. “Dit is een goed gemodelleerde, zesjarige merrie met een aansprekend front. We hebben haar met plezier bevorderd tot elitemerrie.”

Bron: KWPN