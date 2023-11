IBOP Luttenberg: 85 punten voor Comthago-dochter Pearl

Op de IBOP in Luttenberg slaagden vandaag 25 van de 28 voorgestelde springpaarden, waarvan acht met een score van minimaal 80 punten. De Comthago-dochter Pearl (mv. Casall) van fokker Marcel de Boer scoorde zeven keer een 8,5 en was daarmee de best beoordeelde merrie. Aansluitend werd ze ster en keur met 85 punten voor zowel exterieur als springen.

“Dit is een goed ontwikkelde merrie met veel balans in galop. Ze springt met een heel goed overzicht, snelle reflexen, veel lichaamsgebruik en een goede beentechniek. Daarnaast laat ze zich voor een driejarige al heel goed rijden, waarmee ze zich als een zeer compleet springpaard presenteerde vandaag”, vertelt Henk Dirksen, die samen met Stan Creemers verantwoordelijk was voor de beoordeling. Pearl is een kleindochter van de onder Maikel van der Vleuten succesvolle Toulon-dochter Dywis HH.

Direct elite

Pennsylvania Paulowna (Jenson van ’t Meulenhof x Numero Uno) met Anne Klein. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Met 83 punten maakte ook Pennsylvania Paulowna (Jenson van ’t Meulenhof x Numero Uno) van fokker Ans Keppel een sterke indruk en zij werd direct elite. “Deze royaal ontwikkelde merrie heeft een actieve galop en ze springt met veel afdruk. Ze toont zich heel voorzichtig, laat zich goed bewerken, heeft van nature een goede balans en toont vermogen. Ten opzichte van de Comthago had ze nog iets meer souplesse kunnen laten zien maar de score van 83 punten laat wel zien dat het een heel getalenteerde merrie is.”

Tweede ‘Paulowna’

Nova den de Nieuwe Shaers (Berlin x Eldorado van de Zeshoek) met Sylvia Evers. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Een half puntje minder (82,5) kreeg Nova van de Nieuwe Schaers (Berlin x Eldorado van de Zeshoek) van fokkers H. en S.H. Evers. Ook deze merrie werd hierdoor elite. “Opnieuw een merrie met veel balans in galop. Ze springt zeer goed naar boven, en maakt de sprong telkens opvallend goed af achter. Ze springt met een goed lichaamsgebruik en hoewel haar beentechniek op het lage werk nog wat wisselend was, wist ze hier op de hogere hindernissen juist wel mee te overtuigen: dan zagen we een goede techniek in het voorbeen en de schouder.” De merrie is een dochter van de internationale sportmerrie Jeonita Paulowna.

Tweede Comthago

De tweede opvallend scorende Comthago-dochter vandaag was Pepsimora (mv. Corporal TN) van fokker Roel Harke, die uitkwam op 82 punten en aansluitend met 70/85 ster en keur werd. Net als Pearl werd deze merrie door haar fokker zelf voorgesteld. “Dit is een actief galopperende merrie die vanuit galop telkens met goede beentechniek sprong. Ze heeft een goed lichaamsgebruik en veel vermogen op de sprong. Daarbij kan ze goed naar voren doorschakelen en springt ze met goede afdruk.”

A Golden Boy Hero Z-dochter

De zesjarige Maison (A Golden Boy Hero Z x Carembar de Muze) van fokker W. Beunk slaagde met 81 punten en kon aansluitend ster en keur worden verklaard. “Haar galop is lichtvoetig en voldoende van ruimte. Ze springt met veel afdruk, atletisch vermogen en toonde veel instelling. Op de sprong kan ze goed naar voren doorschakelen en behoudt ze goed het overzicht.”

80 punten

Tot een totaal van precies 80 punten kwamen Passionville VDS (Ustinov x Arezzo VDL) van fokker J.J. van der Sar, Proud L (El Barone 111 Z x Canabis Z) van fokker M.G.J. Luttikhuis-Boerrigter en Prealba VDL (Arezzo VDL x Baltic VDL, fokker VDL Stud) van G.A.M. Jansman. “Laatstgenoemde viel op met haar voorzichtig- en gretigheid, wat haar soms nog wel wat in de weg zat. Ze springt met veel afdruk, goed naar boven en met goede sprongafloop. Deze merrie heeft van nature veel balans. De Ustinov-dochter Passionville VDS heeft een lichtvoetige galop en ze viel op met haar scherpe en voorzichtigheid. Ze springt heel goed naar boven en toont veel atletisch vermogen op de sprong. Tot slot de El Barone 111-dochter Proud L, dat is een lichtvoetig galopperende merrie met goed overzicht en goede instelling. Deze bloedmerrie laat zich goed rijden en springt met goede beentechniek, afdruk en vermogen.”

Bron: KWPN