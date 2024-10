IBOP Luttenberg: NMK-merrie Oriente van de Jacobshoeve naar 82,5 punten

Op de IBOP in Luttenberg liep Oriente van de Jacobshoeve (Tørveslettens Sylvester x Salut de Bon, fokker G.J. Flierman) van W.M.M. en A.W.M. Luyten met 8,5-en voor haar draf, houding & balans, rijd- & bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard naar de hoogste score van 82,5 punten.

“Deze merrie heeft een heel aansprekend silhouet, loopt gemakkelijk bergopwaarts en werd goed voorgesteld. Ze stapt zuiver, actief en met ruim voldoende overstap. In draf heeft ze een mooie techniek in het voorbeen, zou ze iets meer buiging in het achterbeen mogen hebben maar laat ze zich heel functioneel te zijn en gemakkelijk te kunnen schakelen. In galop valt haar goede balans en gedragenheid op. Die gedragenheid zagen we ook in de zijgangen en ze maakte een heel positieve indruk”, vertelt Floor Dröge. Dankzij deze IBOP werd de merrie direct keur.

80 punten voor Rosee LK

Rosee LK (Merlot VDL x Galaxie) van familie Klinkhamer liep naar precies 80 punten. “Dit is een jeugdige merrie met een actieve en ruime stap, waarbij ze nog iets constanter gelaten zou mogen blijven. Ze draaft lichtvoetig, met goede beentechniek en daarin is ze heel vlijtig. In de verruimingen viel haar elegante voorbeen op en in het geheel kan ze nog aan kracht winnen. In galop heeft ze goede sprong en beentechniek, waarbij ze zich nog wat losser zou mogen laten. Rosee valt verder positief op met haar goede instelling en focus op de amazone.” Deze merrie uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kaiman werd direct elite.

Twee sportmerries bevorderd

Na afloop van de IBOP kwamen twee sportmerries op het straatje, die beide bevorderd werden. Mijn C (Dream Boy x Sandro Hit, fokker Jan Holtland) van Astrid Reinders is een halfzus van de KWPN-hengst Glock’s Taminiau. “Deze merrie is geklasseerd op Z2-niveau, is jeugdig en staat goed in het rechthoeksmodel. Ook heeft ze correct fundament.” Ook bevorderd werd De ZZ-Licht-merrie Mara O’Hesseln (Zhivago x Welt Hit II, fokker E.L. Kienecker) van mede-fokker M. Kienecker. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met uitstraling en voldoende correct fundament, die haar functionaliteit in de sport al heeft laten zien”, vertelt Floor Dröge.

Bron: KWPN