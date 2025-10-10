IBOP Sonnega: 81,5 punten voor Harley VDL-dochter

Wegens een groot aantal aanmeldingen is de IBOP in Sonnega over twee dagen verdeeld. Gisteren was het de beurt aan de springpaarden en scoorden twee paarden boven de 80 punten. De Harley VDL-dochter Senzi Key (uit Key West stb-ext van Ublesco, fokker P. de Hoop uit Schouwerzijl) van H.R. Wemer uit Nijeholtwolde) kwam met 8,5’en voor techniek en vermogen uit op het mooie puntentotaal van 81,5. Inspecteur Wim Versteeg jureerde samen met Henk Dirksen zes springpaarden in Sonnega. Zij slaagden allemaal.

“De driejarige merrie Senzi Key galoppeert met veel afdruk, springt telkens goed met het lichaam naar boven en heeft een goede sprongafloop. Daarbij toont ze veel atletisch vermogen en laat ze zich al fijn rijden. Helaas konden we haar aansluitend geen ster verklaren, daarvoor had ze wat correcter in de voorstand moeten zijn.” Senzi Key komt uit een goede sportstam want haar moeder is een halfzus van meerdere internationale springpaarden, waaronder de Grand Prix-paarden Ronaldo (v. Cash) en Vocas (v. Hors la Loi II).

Met 80,5 punten liet ook de Lingo van de Watermolen-dochter Supernova d’Ometa (uit Nova d’Ometa van Contendro II) van fokker F. Berends uit Roodeschool haar natuurlijke aanleg zien. Zij kreeg 8,5’en voor galop en rijdbaarheid. “Deze merrie had afgelopen zomer al goed gesprongen op de stamboekkeuring en liet dat nu ook onder het zadel zien. Ze heeft een goede, lichtvoetige galop met goede balans waarin ze gemakkelijk kan changeren. Ze springt met veel afdruk, maakt de sprong achter goed af en heeft atletisch vermogen. Daarbij staat ze goed aan de hulpen en laat ze zich al goed rijden.”

Bron: KWPN