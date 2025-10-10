IBOP Sonnega: McLaren-dochter naar 83 punten

In Sonnega vond vandaag de IBOP van de Regio Friesland plaats. Gisteren was het de beurt aan de springpaarden, vandaag lieten de dressuurmerries zich zien. Vijftien merries slaagden, vijf van hen met meer dan 80 punten. De hoogste punten waren voor McLaren-dochter Split Second. Deze merrie was al voorlopig keur en D-OC, daar voegde ze vandaag 83 punten in de IBOP aan toe, waarmee ze elite werd.

Wim Versteeg beoordeelde samen met Henk Dirksen 21 merries in Sonnega. “Het was een volle dag met veel deelnemers. We hadden voldoende tijd om de paarden goed te beoordelen, ook na de individuele proeven. Dan proberen we de ruiters soms ook even te begeleiden, zodat we de paarden nog beter kunnen beoordelen. We hebben veel driejarige merries gezien die eerder dit jaar op de keuring voorlopig keur zijn geworden. Het is mooi om te zien hoe die paarden zich onder het zadel ontwikkeld hebben. Sommige paarden waren nog wel heel groen. Het is niet erg als het rijtechnische aspect nog niet voldoende bevestigd is, maar we moeten wel goed kunnen beoordelen of er voldoende natuurlijke aanleg is.”

Split Second

De McLaren-dochter Split Second (uit Ammaretto ster pref van Havidoff) van fokker M.E. Gelling uit Dedemsvaart werd volgens de jury opvallend fijn voorgesteld. “Deze merrie stapt zuiver met ruim voldoende ruimte en goed lichaamsgebruik. Ze draaft met veel beentechniek, waarbij het achterbeen goed ondertreedt en tot dragen komt. Ze beweegt lichtvoetig en kan goed verruimen, waarbij ze ook mooi terugkomt. In galop toonde deze merrie veel balans, veel ruimte en een goede houding. Het was een sympathiek beeld en dit paard werd opvallend fijn voorgesteld, mooi op lengte met een lichte aanleuning.”

Goede stap

Ook Next Pitch-dochter Swarovski (uit Inebel Taonga elite sport-dres IBOP-dres PROK van Negro) van fokker Stal Laarakkers is elite na haar IBOP. Deze kleindochter van Grand Prix-merrie Darabel scoorde 82,5 punten. “Dit paard stapt opvallend goed met veel ruimte en lichaamsgebruik. Daarbij is ze mooi gelaten. In draf liet ze een goede beentechniek zien met een achterbeen dat goed ondertreedt en tot dragen komt. Ze heeft een heel natuurlijke zelfhouding en bleef in de verruimingen mooi gesloten, daarbij kwam ze goed op het achterbeen terug. De galop is bergop gesprongen en krachtig, met veel balans en houding.”

Veel beentechniek

De vierjarige Rubywood Tarpania (Lowlands uit Hollywood Tarpania elite pref EPTM-dres sport-dres PROK D-OC van Furst Romanier) van fokker A.P.G. de Lange slaagde met 82 punten. “Deze merrie beschikt over heel veel beentechniek, met name in draf. Ze beschikt over een actief ondertredend achterbeen en mooie bewegingsafloop van het voorbeen. Ze toont veel lichaamsgebruik en goede verruimingen, waarbij ze goed terugkwam op het achterbeen. De galop is bergop met veel sprong en beentechniek. Dit is een heel sympathieke merrie met een lichtvoetige manier van bewegen.”

Nog tweemaal boven de 80

De 1.77-metende Splendid Got To Dance (Next Level uit Got To Dance elite pref IBOP-dres PROK van Furst Romancier, fokker M. van Dijk uit Nijkerk) van F. Santema uit Westereen scoorde 81,5 punten. “Dit is een imponerende verschijning die fijn afgericht is. Ze stapt met voldoende ruimte en draaft met heel veel beentechniek en houding. In galop zagen we veel kracht, daarbij ontwikkelt ze heel veel sprong en liet ze veel buiging in de gewrichten zien. Het was opvallend hoe makkelijk zo’n groot paard het werk al deed, een genot om te zien.”

De negenjarige Lobilou MTH (Governor uit Silou H & S ster van Krack C) van fokker M. Tanger uit Kampen kreeg 80,5 punten. Deze merrie is al preferent en in Sonnega slaagde ook haar dochter Picobellou MTH (v. First Date). “Deze merrie stapt zuiver met goede ruimte en lichaamsgebruik. Ze draaft taktmatig met een goede beentechniek, voor een nog hoger cijfer zou ze nog resoluter kunnen zijn in het achterbeen. Ze maakte mooie verruimingen waarbij ze goed terugkomt op het achterbeen. De galop is krachtig met een goede balans, ruimte en houding. Dit is een sympathieke merrie onder het zadel.”

Bron: KWPN