IBOP Tolbert: 80,5 punten voor Kjento-dochter Rilana

Op de IBOP in Tolbert behaalden drie van de elf gepresenteerde (en geslaagde) merries een score van 80 punten of hoger. Rilana (Kjento x Cupido) van fokker Appie Dijkstra behaalde met 80,5 punten de hoogste score.

Rilana kreg een 8,5 voor de rijd- en bewerkbaarheid en achten voor de overige onderdelen. “Deze drachtige, driejarige merrie laat zich al heel goed rijden en staat goed aan de hulpen. Ze heeft een actieve, ruime stap waarin ze mooi gelaten blijft. Ze draaft eveneens actief, met goede beentechniek en een goede houding en balans. Die balans zagen we ook terug in de galop, waarin het beeld bergopwaarts is en ze een elegant gebruik van het voorbeen laat zien. Een fijne merrie met goede instelling”, vertelt Wim Versteeg toe. Rilana werd door het behalen van het IBOP-predicaat direct elite.

80 punten voor Pretty Girl

Pretty Girl (Indian Rock x Ampère, fokker Eef ten Bosch) van Astrid Reinders behaalde precies 80 punten punten. “Pretty Girl liet helaas punten liggen voor haar stap, anders was ze op een hoger totaal uitgekomen. Deze goed ontwikkelde merrie kreeg driemaal een 8,5 en is een heel aansprekende, sympathiek voorgestelde merrie. Haar draf is lichtvoetig, met goede beentechniek en houding. Ook in galop valt haar goede houding en balans op, en daarin is het beeld bergopwaarts.” Pretty Girl werd direct elite.

Sympathieke Rekanieta PW naar 80 punten

Ook Rekanieta PW (Desperado x Ebony) van fokker P.J.R. Wiardi en mede-geregistreerde A. Onnes behaalde 80 punten. “Dit is een sympathieke, grote en drachtige merrie. Vanzelfsprekend kan ze daarom nog aan kracht winnen. Ze stapt ruim en actief, ze draaft met goede tact en goed lichaamsgebruik en ze gebruikt haar achterbeen goed in beweging. In galop heeft ze veel sprong, goede beentechniek en goede balans.” Na haar verrichting werd de merrie met 75 punten voor exterieur in het stamboek opgenomen en werd direct elite.

Bron: KWPN