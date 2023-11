IBOP Wergea: Kroon voor Laura, Lyske en Faya

De IBOP vandaag in Wergea heeft voor drie merries het Kroonpredicaat opgeleverd. Laura van het Middengras Kroon AAA (Tymen 503 x Jisse 433) behaalde een score van 83,5 punten die haar naast de titel Kroon ook een AAA bezorgde. Ook Lyske fan ‘e Ridderdijk Kroon AA (Omer 493 x Eibert 419) en Faya van de Klei Kroon AA (Beart 411 x Tsjalke 397) gaan voortaan als Kroonmerries door het leven dankzij scores van respectievelijk 79 en 79,5 punten.

De vierjarige Laura van het Middengras, gefokt door J.A. Ammerlaan uit Maarssen en in eigendom van Mevr. Duiven-Lettinga uit Hartwerd, kreeg maar liefst driemaal een 8 op haar protocol onder andere voor haar draf, souplesse en impuls. Juryleden Corrie Rave en Kristel Bodewes-van Duuren waren zeer te spreken over merrie die werd voorgesteld door Jelmer Chardon. “Overduidelijk een zeer ijverige merrie, die heel veel wil gaan. Ze heeft een heel mooi voorbeen gebruik en een goed, ondertredend achterbeen.”

Lyske en Faya

Juryleden Corrie en Kristel kregen in totaal 15 paarden te beoordelen in Wergea, negen onder het zadel en zes aangespannen. Vooral de aangespannen paarden lieten mooie verrichtingen zien vandaag waarbij vijf merries 77 punten of hoger scoorden. Zo ook Lyske fan ‘e Ridderdyk, gefokt en in eigendom van mevr. Duiven-Lettinga uit Hartwerd, met Age Okkema aan de leidsels. De ‘krachtige merrie met veel body’ liet veel ruimte zien in draf en haalde driemaal een 7,5 voor haar draf, balans en souplesse. De kersverse Kroonmerrie Faya van de Klei, gefokt en in eigendom van P. Braam uit Voorst en wederom met Age Okkema op de bok, had juist een mooi gesloten en opwaartse galoppade die haar een 8 opleverde, net zoals haar impuls.

81 punten voor Landheer

Ook onder het zadel werden fijne verrichtingen getoond waarbij Landheer Oet Oale Kloosterveen Ster AA (Rindert 406 x Olrik 383) van mevr. G. Oldenburger-Wessels uit Hooghalen de hoogste score behaalde met 81 punten. De vierjarige ruin werd voorgesteld door Benjamin Bakker en viel op door zijn fijne proef die hem vijf keer een 7,5 opleverde op zijn protocol, onder andere voor zijn stap en galop.

Lise naar 80,5

De vierjarige Lise F. van de Sprong Ster AA (Markus 491 x Heinse 354) van Mevr. A van Kempen-Elberse uit Rijkevoort, deed ook goede zaken met Fleur van Kempen in het zadel. De merrie liep naar 80,5 punten in Wergea. Vier paarden liepen onder het zadel naar 77 punten of meer, Jitsken Ster A (Nane 492 x Ulke 338) werd dankzij haar score van 76 punten definitief Ster.

Uitslag

Bron: Phryso