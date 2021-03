KWPN wijzigt IBOP per 1 april

Voor de IBOP voor dressuurpaarden gelden twee wijzigingen die ingaan per 1 april 2021. De huidige individuele proef wordt iets ingekort. De individuele proef wordt gebruikt tijdens alle KWPN IBOP-testen in de richting dressuurpaard. Daarnaast wordt de afmeting van de ring gewijzigd naar 20 x 60 meter. Bij de springpaarden wijzigt de beoordeling in draf. De springpaarden hoeven niet meer in draf over enkele grondbalken te draven.

Dressuurpaarden worden tijdens deze IBOP-proef gevraagd een individuele dressuurproef te rijden, gevolgd door een presentatie onder het zadel in een groep van twee tot vier combinaties. Hierin worden op aanwijzing van de jury de basisgangen getoond en ook worden een aantal tempowisselingen gevraagd. Voor vierjarigen wordt ook het wijken voor de kuit gevraagd en vijfjarige en oudere paarden moeten het schouderbinnenwaarts tonen.

De IBOP is een ééndaagse test, waarbij de merrie door een eigen ruiter/menner wordt voorgesteld. Vanaf een leeftijd van 32 maanden kan een merrie deelnemen aan de IBOP. Bijna alle KWPN-regio’s organiseren IBOP-proeven voor rijpaarden. De IBOP voor Gelderse paarden wordt één keer per jaar in november gehouden. De IBOP voor tuigpaarden vindt plaats in het voor- én in het najaar.

IBOP-dressuurproef

IBOP-springpaarden

Bron: KWPN