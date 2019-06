Jong KWPN levert twee NMK merries

Op de centrale keuring van het Jong KWPN, vandaag in Ermelo, werden met een positieve insteek twee dressuurmerries uitgenodigd voor de NMK. De sterk gebouwde kampioene Lentebloem (v. Guardian S.) van Henny Broekhuizen. En de elegante Lucienne VOD (v. Glamourdale) van de familie Van Os. De familie Noordhuis leverde met Larenchidee DN (v. Arezzo) de driejarige kampioen in de springrichting.

Een grote groep jongeren volgde de keuring, geactiveerd door een aantal scholen die in Ermelo hun Nationaal Scholen Concours hielden. Zij zagen in de ochtenduren de springpaarden in drie groepjes: eerst aan de hand, dan in de kooi. Vijf springpaarden kregen het sterpredikaat. Vier driejarige paarden kwamen terug voor de CK en werden alle voorlopig keur.

Lichtvoetig

De charmante, maar niet al te grote Larenchidee DN kreeg naast 75 punten voor het exterieur, 80 springpunten. Ze werd geprezen voor haar lichtvoetige galop en goede reflexen waarvoor ze 85 punten kreeg. Larenchidee DN (moeder: Orchidee v. Contender) is een halfzus van de hengsten Quite Magic (v. Quidan de Revel) en Original VDL (v. Oberon du Moulin) en van de nationaal springkampioen van 2010, Chinchidee (v. Chin Chin.).

Tweede werd de jeugdige schimmel Leminka (Cardento x Numero Uno) van J. Knufman die ook voor 80 punten sprong. Dit paard heeft veel overzicht en atletisch vermogen. Qua exterieur wist Larusa (Etoulon x Indoctro) van Simon Hazenberg indruk te maken, ze werd derde gevolgd door stalgenote Lipyrusa (Grand Slam x Baltic) die op de sprong imponeerde en mooi opbouwde.

Bij de oudere springpaarden werd Izarado (Zavall VDL x Indoctro) van stal Falkena-Olff elite en uitgeroepen tot de beste.

Lentebloem beste dressuurmerrie

Ook bij de dressuurpaarden waren er vijf stermerries te vieren. Drie driejarige paarden kwamen terug op de CK. De titel ging naar Lentebloem (mv. Bretton Woods x Ulft), uit de stam van Habibi en Finesse. Zij maakte indruk maakte met haar royale voorkomen en aansprekende voorhand. In de kooi toonde ze een lichtvoetige draf en makkelijke galop. Ze kreeg 80 punten voor exterieur en 85 voor beweging. In de eindstrijd liet ze het aan de hand ietsje afweten maar wist in stap te overtuigen.

De zeer charmante Lucienne (moeder Kilucienne bracht ook Davino V.O.D. en UB 40) werd tweede. Zij heeft enorm veel uitstraling met extra front en veel afdruk. De merrie toonde een paar extra goede momenten, maar bleef aan de hand wat gespannen, ook in stap. Ze werd ster met twee keer 80 punten. Derde stond Konette KB (Nergo x Flemming) van Kim van den Bogaard.

Kampioen bij de oudere dressuurpaarden werd de enige aanwezige Kalista (Fairytail x Donnerhall) van Henk Hutten, die ook elite werd.

Bron: Horses.nl