355.000 euro voor vierjarige For Romance-dochter in Westfalen

Op de veiling voor sport- en fokpaarden in Westfalen zijn meerdere paarden voor bedragen boven een ton van eigenaar gewisseld. Absolute topper was de vierjarige Staatspremiemerrie For Hope (For Romance I x Fürst Wilhelm). Zij werd ter plekke aangekocht voor 355.000 euro. Het tweede duurste paard was een van de springpaarden uit de collectie: Correlanti (Cornet Obolensky x Heartbreaker), een vijfjarige schimmelruin die al op de Bundeschampionate liep. Dit paard ging voor 175.000 euro onder de hamer.