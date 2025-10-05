355.000 euro voor vierjarige For Romance-dochter in Westfalen

Mirjam Hommes
For Hope (For Romance x Fürst Wilhelm). Beeld: Westfalen stamboek.

Op de veiling voor sport- en fokpaarden in Westfalen zijn meerdere paarden voor bedragen boven een ton van eigenaar gewisseld. Absolute topper was de vierjarige Staatspremiemerrie For Hope (For Romance I x Fürst Wilhelm). Zij werd ter plekke aangekocht voor 355.000 euro. Het tweede duurste paard was een van de springpaarden uit de collectie: Correlanti (Cornet Obolensky x Heartbreaker), een vijfjarige schimmelruin die al op de Bundeschampionate liep. Dit paard ging voor 175.000 euro onder de hamer.

Door Mirjam Hommes

De meeste paarden in deze hybride-veiling (live en online) waren dressuurpaarden.

Voor 165.000 euro bleef de vierjarige Valera (Vaderland x For Romance I) in Duitsland. Ter plekke werd 140.000 euro betaald voor de vierjarige Symphonie P (Sir Heinrich x Jazz Rubin) en 120.000 voor de driejarige Be my sunshine (Benicio x For Dance). Mr. Perfect Neff (Morricone I x Lord Loxley), een driejarige ruin, bracht 136.000 euro op.

Naast gereden dressuurpaarden en meerdere springpaarden, werden ook een paar fokmerries en enkele jonge paarden geveild.

Collectie met alle prijzen

Bron: Horses.nl

