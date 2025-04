Subsidieregeling DUMAVA nu ook beschikbaar voor sportverenigingen

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) heeft dit jaar een budget van 405 miljoen euro, een verhoging waar eerder nog 345 miljoen euro beschikbaar was. Deze regeling is nu ook toegankelijk voor sportverenigingen die hun gebouw willen verduurzamen. Dit betekent dat sportverenigingen, zoals paardensportverenigingen, subsidie kunnen aanvragen om hun accommodatie energiezuiniger te maken. Nieuwe aanvragen kunnen worden gedaan van 2 juni tot en met 31 oktober 2025.

De DUMAVA-regeling biedt eigenaren van maatschappelijk vastgoed de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen voor het verduurzamen van hun gebouw. Dit kan leiden tot lagere energiekosten en draagt bij aan het behalen van klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving. Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn scholen, zorginstellingen, buurthuizen en dus ook sportverenigingen.

Wijzigingen in de regeling

Naast het verhogen van het budget en het toevoegen van sportverenigingen als doelgroep, zijn er een aantal andere belangrijke wijzigingen:

Ondernemingen met maatschappelijk vastgoed kunnen nu losse verduurzamingsmaatregelen aanvragen, onder bepaalde voorwaarden.

De maximumsubsidie voor volledige verduurzamingsprojecten wordt aangepast.

Subsidie kan onder voorwaarden worden gecombineerd met andere subsidies voor dezelfde verduurzamingsmaatregel.

Er zijn verbeterde voorwaarden voor het verduurzamen van monumenten naar een hoog energieniveau.

Wanneer kan je aanvragen?

De regeling is open voor aanvragen van 2 juni tot 31 oktober 2025. Daarnaast is het mogelijk om vanaf 19 mei 2025 al een conceptaanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit geeft je de mogelijkheid om de aanvraag alvast voor te bereiden.

Meer informatie

De DUMAVA is een meerjarige regeling die wordt gefinancierd uit het Klimaatfonds en is bedoeld om maatschappelijk vastgoed duurzamer te maken. Er is jaarlijks een budget beschikbaar, en voor 2025 is 405 miljoen euro gereserveerd.

Voor meer details over de aanvraagprocedure en de voorwaarden kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron: KNHS / NOC*NSF