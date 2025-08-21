A New Story x Nicolai veilingtopper bij Elite Dressage Pony Sales

Ellen Liem
A New Story met Bo Leijten. Foto: STS Photography
Door Ellen Liem

Op de ponyveiling Elite Dressage Pony Sales kwam afgelopen zaterdag een collectie van vijftien ponyveulens onder de hamer. Twee daarvan brachten meer dan 3.000 euro op. Veilingtopper was A New Star van de Vaderhoeve (A New Story x Nicolai). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 3.400 euro en blijft in Nederland.

